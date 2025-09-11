Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 17

El paquete presupuestal para 2026 es humanista y responsable porque garantiza recursos a programas sociales y para la obra pública, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, enfatizó que una de las prioridades será el rescate de Pemex, porque 46 por ciento de su deuda tiene vencimiento entre 2025 y 2026, debido a la “maldita deuda corrupta que contrataron (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto” de manera irresponsable.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, afirmó que una de las principales presiones en el presupuesto para 2025 y 2026 es el rescate de Pemex (…) Del saldo histórico de la deuda de Pemex, 43 por ciento tiene vencimientos en esta administración, 26 por ciento ocurren en 2025 y en 2026, eso es lo que explica esta presión tan importante que tenemos en la famosa línea presupuestal de Pemex y que nos está presionando en los presupuestos”.

Sheinbaum destacó que en 2026 Pemex afrontará vencimientos de su deuda por 250 mil millones de pesos. “Para que se den una idea de las dimensiones, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles costó 75 mil millones de pesos”. Resaltó que el programa que definió Hacienda para solventar la comprometida situación de Pemex el próximo año considera que para 2027, la empresa ya pueda afrontar sus compromisos crediticios por sí sola.

Pero este año, “esa deuda irresponsable, corrupta que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex nos toca pagarla a nosotros en esta administración, los vencimientos. ¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar, tenemos que pagar, son deudas a los bancos, a fondos”.

Recordó que con Calderón el monto del adeudo pasó de 43 mil millones de dólares a 60 mil millones de dólares al término de su administración, en tanto que con Enrique Peña Nieto se incrementó hasta 113 mil millones de dólares. En paralelo, la producción de petróleo, gasolina y diésel, así como de la petroquímica se redujeron drásticamente.