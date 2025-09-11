▲ Rio Ruiz, de los Rojos, evitó que la visita ganara la base en el Alfredo Harp Helú. Foto cortesía de Diablos Rojos del México

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. a35

En un juego cerebral y de manejo de emociones, Diablos Rojos consiguió el primer triunfo en la Serie del Rey ante Charros de Jalisco, por 8-4 en el estadio Alfredo Harp Helú.

Con la convicción de conseguir el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol, los escarlatas se fueron de inmediato a hacer daño. En la primera entrada, Allen Córdoba pegó un doble que envió a Carlos Sepúlveda a la registradora para la primera de los pingos. A Julián Ornelas lo dejaron fuera, pero permitió que Córdoba anotara la segunda y José Marmolejos conectó un jonrón solitario para cerrar el inning con ventaja 3-0.

La ofensiva roja estaba inspirada y en el segundo capítulo se fue sin piedad contra un rival cuyo serpentinero parecía incapaz de entender las complejidades de ciudad a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar. Aquí la pelota se hace más liviana y caprichosa. Sepúlveda aprovechó para producir una de Carlos Pérez y Ornelas impulsó a Sepúlveda y a Córdoba para poner la pizarra 7-0.