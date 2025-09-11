Jueves 11 de septiembre de 2025, p. a35
En un juego cerebral y de manejo de emociones, Diablos Rojos consiguió el primer triunfo en la Serie del Rey ante Charros de Jalisco, por 8-4 en el estadio Alfredo Harp Helú.
Con la convicción de conseguir el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol, los escarlatas se fueron de inmediato a hacer daño. En la primera entrada, Allen Córdoba pegó un doble que envió a Carlos Sepúlveda a la registradora para la primera de los pingos. A Julián Ornelas lo dejaron fuera, pero permitió que Córdoba anotara la segunda y José Marmolejos conectó un jonrón solitario para cerrar el inning con ventaja 3-0.
La ofensiva roja estaba inspirada y en el segundo capítulo se fue sin piedad contra un rival cuyo serpentinero parecía incapaz de entender las complejidades de ciudad a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar. Aquí la pelota se hace más liviana y caprichosa. Sepúlveda aprovechó para producir una de Carlos Pérez y Ornelas impulsó a Sepúlveda y a Córdoba para poner la pizarra 7-0.
Impaciente, el entrenador de Charros, Benjamín Gil, hizo cambios en el montículo y neutralizó el ataque feroz de los Diablos. Por cuatro entradas consecutivas los rojos no volvieron a pisar la registradora.
Charros renació y en el quinto inning anotó cuatro veces para quedar muy cerca de unos locales que habían perdido el ímpetu. Hasta el séptimo rollo, el México logró doblegar a Charros y volvió a pisar el home con productivo Marmolejos para el 8-4 definitivo. Esta serie está arrancando, pero permite que los Diablos sueñen con un nuevo campeonato en la liga.