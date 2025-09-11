Deportes
Al cierre
Diablos pegan primero; ganan 8-4 a Charros en Serie del Rey
Foto
▲ Rio Ruiz, de los Rojos, evitó que la visita ganara la base en el Alfredo Harp Helú.Foto cortesía de Diablos Rojos del México
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de septiembre de 2025, p. a35

En un juego cerebral y de manejo de emociones, Diablos Rojos consiguió el primer triunfo en la Serie del Rey ante Charros de Jalisco, por 8-4 en el estadio Alfredo Harp Helú.

Con la convicción de conseguir el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol, los escarlatas se fueron de inmediato a hacer daño. En la primera entrada, Allen Córdoba pegó un doble que envió a Carlos Sepúlveda a la registradora para la primera de los pingos. A Julián Ornelas lo dejaron fuera, pero permitió que Córdoba anotara la segunda y José Marmolejos conectó un jonrón solitario para cerrar el inning con ventaja 3-0.

La ofensiva roja estaba inspirada y en el segundo capítulo se fue sin piedad contra un rival cuyo serpentinero parecía incapaz de entender las complejidades de ciudad a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar. Aquí la pelota se hace más liviana y caprichosa. Sepúlveda aprovechó para producir una de Carlos Pérez y Ornelas impulsó a Sepúlveda y a Córdoba para poner la pizarra 7-0.

Impaciente, el entrenador de Charros, Benjamín Gil, hizo cambios en el montículo y neutralizó el ataque feroz de los Diablos. Por cuatro entradas consecutivas los rojos no volvieron a pisar la registradora.

Charros renació y en el quinto inning anotó cuatro veces para quedar muy cerca de unos locales que habían perdido el ímpetu. Hasta el séptimo rollo, el México logró doblegar a Charros y volvió a pisar el home con productivo Marmolejos para el 8-4 definitivo. Esta serie está arrancando, pero permite que los Diablos sueñen con un nuevo campeonato en la liga.

