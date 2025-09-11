Jueves 11 de septiembre de 2025, p. a10
Tras los recientes encuentros ante Japón y Corea del Sur, efectuados en Estados Unidos y en los que la selección nacional no pasó del empate (0-0 y 2-2, respectivamente), el ex futbolista Juan de Dios Ramírez Perales consideró “necesario” que los siguientes duelos de preparación rumbo al Mundial de 2026 sean “ante rivales de mayor jerarquía y en escenarios no tan amigables”.
Si bien con estos resultados el conjunto tricolor, dirigido por Javier Vasco Aguirre, extendió a nueve su racha de partidos sin perder, su funcionamiento sigue sin convencer a gran parte de la afición.
Ante este panorama, el otrora seleccionado nacional y mundialista en Estados Unidos 1994, señaló que “el nivel de Japón y Corea del Sur es el mínimo que deben tener los siguientes rivales del Tri. De nada sirve jugar contra equipos a los que sabes que les vas a ganar y en sedes donde luces como local. Para tener un equipo verdaderamente competitivo, el técnico debe solicitar rivales más peligrosos y exigir que éstos vengan con su plantel titular y no con suplentes”.
En la tercera etapa de Aguirre como técnico del Tri, la cual inició en septiembre pasado y en la que se han disputado hasta el momento 19 encuentros, el conjunto mexicano sólo ha enfrentado a cuatro selecciones ubicadas dentro de las mejores 25: Estados Unidos (número 15 del ranking FIFA y al que venció dos veces, aunque en dichas ocasiones el equipo de las barras y las estrellas recurrió a un cuadro alterno), Suiza (número 19 y que lo apabulló 4-2), Japón (17) y Corea del Sur (23).
“Ante los coreanos hubo una mejora respecto al partido contra los japoneses, que, con su dinámica y velocidad contrarrestaron al Tri, afortunadamente no se perdió, pero esto es una pequeña muestra de lo que será el Mundial.
“Falta menos de un año y veo que todavía hay dudas, parecía que ya había un cuadro base, pero los jóvenes dejaron una buena impresión, y esos altibajos que de repente tienen algunos jugadores son lo que hacen dudar al Vasco, hay futbolistas que son muy buenos en sus equipos pero no en la selección, por eso es importante enfrentar a selecciones de más jerarquía, para ver de qué están hechos y qué pueden hacer en momentos cruciales”, mencionó el también ex integrante de Pumas.
En la fecha FIFA de octubre, México enfrentará a Colombia (14) y a Ecuador (25), que terminó en el segundo sitio en la clasificaciónde Sudamérica para el Mundial.