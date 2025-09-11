Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. a10

Tras los recientes encuentros ante Japón y Corea del Sur, efectuados en Estados Unidos y en los que la selección nacional no pasó del empate (0-0 y 2-2, respectivamente), el ex futbolista Juan de Dios Ramírez Perales consideró “necesario” que los siguientes duelos de preparación rumbo al Mundial de 2026 sean “ante rivales de mayor jerarquía y en escenarios no tan amigables”.

Si bien con estos resultados el conjunto tricolor, dirigido por Javier Vasco Aguirre, extendió a nueve su racha de partidos sin perder, su funcionamiento sigue sin convencer a gran parte de la afición.

Ante este panorama, el otrora seleccionado nacional y mundialista en Estados Unidos 1994, señaló que “el nivel de Japón y Corea del Sur es el mínimo que deben tener los siguientes rivales del Tri. De nada sirve jugar contra equipos a los que sabes que les vas a ganar y en sedes donde luces como local. Para tener un equipo verdaderamente competitivo, el técnico debe solicitar rivales más peligrosos y exigir que éstos vengan con su plantel titular y no con suplentes”.

En la tercera etapa de Aguirre como técnico del Tri, la cual inició en septiembre pasado y en la que se han disputado hasta el momento 19 encuentros, el conjunto mexicano sólo ha enfrentado a cuatro selecciones ubicadas dentro de las mejores 25: Estados Unidos (número 15 del ranking FIFA y al que venció dos veces, aunque en dichas ocasiones el equipo de las barras y las estrellas recurrió a un cuadro alterno), Suiza (número 19 y que lo apabulló 4-2), Japón (17) y Corea del Sur (23).