Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. a10

Con filas virtuales de más de una hora de espera y fallas en el sistema tras verse saturada la plataforma de la FIFA, comenzó el registro internacional para la primera fase de la venta de boletos –exclusiva para tarjetahabientes Visa– para el Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Apenas eran las 11 horas en la Ciudad de México cuando comenzó el registro, y miles de seguidores ya se conectaban a la plataforma de la FIFA para inscribirse en el sorteo que seleccionará de manera aleatoria a los aficionados que podrán comprar boletos para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Sin embargo, la experiencia fue frustrante y poco satisfactoria pues los fanáticos debieron esperar al menos una hora –sin poder apagar sus computadoras o celulares y sin poder salir de la plataforma de FIFA– para acceder al registro.

Algunos afortunados lograron concretar el proceso sin complicaciones después de una larga espera aunque en otros casos, los seguidores debieron lidiar con las fallas en la plataforma de FIFA que desataron reclamos en redes sociales.

“Estaba apunto de solicitar los boletos para el Mundial, pero la app de FIFA me sacó y me arrojó un error”, indicó un usuario de redes sociales. “Parece que se cayó la página de la FIFA para la preventa”, indicó otro seguidor en X.

Hubo algunos casos en que la misma plataforma impidió continuar el proceso con el mensaje “has sido bloqueado”, también complicaciones técnicas como “había un robot en esa dirección IP” o que el usuario “tecleaba a velocidad sobrehumana”.

Aficionados también reportaron un intento de ataque cibernético, mientras que otros indicaron que la pantalla se bloqueaba y aparecía el mensaje “inténtelo más tarde”.