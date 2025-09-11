Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 5
La puesta en escena Oppa, ganadora del Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Szuchmacher 2021, ofrecerá una función especial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Escrita y dirigida por Patricia Martínez Pedreguera, y con un elenco encabezado por Alfredo Veldáñez, Xóchitl Franco y Valeria Navarro, la pieza teatral se enfoca en impulsar a los menores a reflexionar sobre sus sentires, ilusiones y deseos, pero también a repensar en el lado oscuro de sí mismos.
“Buscamos poner en la mesa temas complejos sin rodeos ni eufemismos; reflexionar colectivamente sobre esto llamado vida, que nos atañe a todos. Porque para eso es el bonito ejercicio colectivo de ir al teatro. Quizá no tengamos la respuesta tal cual de cómo lidiar con esto, pero juntos podemos reflexionarlo”, comentó Martínez Pedreguera en entrevista.
Oppa narra la historia de Paco y Lu, dos amigos que se han acompañado en todo momento, hasta que su mundo comienza a tambalear y aparece ante ellos una sombra que, con juegos de silencios y vacíos, cambia sus vidas para siempre.
Por medio del teatro de sombras y juegos sonoros, la obra invita al público a adentrarse en la historia de sus personajes, quienes analizan temas como el descubrimiento de la sexualidad, la construcción de la identidad en la adolescencia; la amistad, el primer amor, la depresión y el suicidio.
En opinión de la dramaturga y crítica Estela Leñero, “la propuesta dramatúrgica de Oppa es poderosa, mezcla diálogo, narración, descripción y juegos escénicos y de palabras. El texto es complejo y se expresa con un lenguaje sencillo, recogiendo las formas de imaginar y entender el mundo de los adolescentes y haciéndolo muy veraz.
“La dirección completa la palabra con acciones, personajes que no dejan de moverse, como los adolescentes, aunque de pronto uno se aquieta y se queda ahí, viendo cómo crece esa sombra en su vida. Es una puesta en escena que les puede dar otra perspectiva a las madres y los padres acerca de los procesos que sus hijas e hijos viven durante la adolescencia”, escribió la crítica en la revista Paso de Gato.
Oppa se presentará el domingo 21 de septiembre a las 18 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc). El costo de los boletos va de 200 a 500 pesos y se pueden adquirir en la taquilla del teatro o en Ticketmaster.