Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 5

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) informó ayer que, a pesar de los acercamientos con las secciones sindicales, no ha sido posible acordar la apertura de los museos, teatros y centros de trabajo.

En un comunicado precisó que debido al conflicto con los trabajadores sindicalizados, los recintos de la dependencia permanecen cerrados de manera temporal e indefinida.

Los recintos afectados incluyen el Palacio de Bellas Artes, el Munal, el Museo Mural Diego Rivera, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo de San Carlos y el Laboratorio Arte Alameda, entre otros.

La institución explicó que la solicitud de tarjetas electrónicas para la adquisición directa de ropa de trabajo, no contempladas en la normatividad, es la demanda principal. “El Inbal ha garantizado que las prendas de trabajo que se entreguen sean de calidad y respondan a las necesidades específicas de cada labor, así como a la seguridad y comodidad de las y los trabajadores”.

En respuesta al comunicado de la dependencia, los trabajadores de base, administrativos, técnicos, manuales, docentes, artísticos, investigadores y restauradores de la delegación sindical D-III-22 exhortaron a las autoridades “a conducirse con la verdad y con la responsabilidad administrativa” para buscar de manera bilateral un acuerdo justo y benéfico para todas las partes.

Aclararon que su petición no es reciente, sino que esto se remonta desde hace poco más de cinco años. “Si somos rigurosos en la norma aplicable, la ropa de trabajo debió entregarse en agosto de 2024, tal como lo establece el acuerdo que da origen a dicha obligación”.

Según los trabajadores, la solicitud fue presentada desde octubre del año pasado, en el inicio de funciones de la actual administración, pero lo único que se realizó fue “un proceso administrativo de manera sigilosa, secreta y unilateral”.

También compartieron que el artículo 111 sobre las condiciones generales de trabajo, del cual tiene conocimiento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece la entrega de la ropa, ya sea de forma física o mediante tarjeta electrónica.

Los sindicalizados reiteraron su disposición al diálogo “siempre y cuando no se pretenda sorprender a las y los trabajadores y, sobre todo, violentar las condiciones de trabajo vigentes”.