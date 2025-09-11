Afp

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 4

París. Un cuadro del famoso pintor Peter Paul Rubens (1577-1640), que se creía perdido desde 1613, fue encontrado en una mansión de París, informó el miércoles el perito subastador que halló la obra.

“Se trata de una obra maestra, un Cristo en la cruz, pintado en 1613, que había desaparecido y que encontré en septiembre de 2024 durante el inventario y la venta de una mansión del distrito 6 de París”, precisó a Afp Jean-Pierre Osenat, presidente de la casa de remates del mismo nombre, que subastará el cuadro el 30 de noviembre.

“Es un hecho rarísimo y un hallazgo sin precedente”, añadió.

“Fue pintado por Rubens en el apogeo de su talento y autentificado por el profesor Nils Büttner”, especialista en arte alemán, flamenco y holandés de los siglos XV y XVI y presidente del Rubenianum, una organización en Amberes, cerca de la antigua casa-taller de Rubens y encargada del estudio de su obra, según Osenat.