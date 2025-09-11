Cultura
Chile 11S
Hallan en París un cuadro de Rubens que se creía desaparecido

La obra está “en muy buen estado” y será subastada el 30 de noviembre

 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 4

París. Un cuadro del famoso pintor Peter Paul Rubens (1577-1640), que se creía perdido desde 1613, fue encontrado en una mansión de París, informó el miércoles el perito subastador que halló la obra.

“Se trata de una obra maestra, un Cristo en la cruz, pintado en 1613, que había desaparecido y que encontré en septiembre de 2024 durante el inventario y la venta de una mansión del distrito 6 de París”, precisó a Afp Jean-Pierre Osenat, presidente de la casa de remates del mismo nombre, que subastará el cuadro el 30 de noviembre.

“Es un hecho rarísimo y un hallazgo sin precedente”, añadió.

“Fue pintado por Rubens en el apogeo de su talento y autentificado por el profesor Nils Büttner”, especialista en arte alemán, flamenco y holandés de los siglos XV y XVI y presidente del Rubenianum, una organización en Amberes, cerca de la antigua casa-taller de Rubens y encargada del estudio de su obra, según Osenat.

Foto
▲ El Cristo en la cruz pintado por Peter Paul Rubens en 1613 se descubrió durante el inventario y la venta de una mansión de París en septiembre de 2024.Foto Imagen tomada de la cuenta de
Instagram de la casa de subastas Osenat

“Yo estaba en el jardín de Rubens, dando vueltas mientras el comité de expertos deliberaba sobre la autenticidad del cuadro, cuando me llamó para decirme: ‘¡Jean-Pierre, tenemos un nuevo Rubens!’”, contó el rematador emocionado.

“Es el comienzo de la pintura barroca, se representa al Cristo crucificado, aislado, luminoso, sobresaliendo con fuerza entre un cielo oscuro y amenazante. Detrás del fondo rocoso y verde del Gólgota aparece una vista que muestra Jerusalén iluminada, pero aparentemente bajo una tormenta”, describió y agregó que la obra está en “muy buen estado” de conservación.

Aunque el pintor realizó numerosos cuadros para la Iglesia, esta obra maestra, de 105.5 por 72.5 centímetros, probablemente estaba destinada a un coleccionista privado. Perteneció al pintor del siglo XIX William Bouguereau y, luego, a los propietarios de la mansión parisina donde fue hallada.

