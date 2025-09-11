Reyes Martínez Torrijos

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 4

El día de la asonada militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973, fue el más triste para el periodista e historiador argentino Gregorio Selser (1922-1991), quien conoció al presidente Salvador Allende y produjo documentos esenciales sobre la intervención estadunidense antes, durante y después de ese golpe de Estado. Así lo refirió el doctor en ciencias sociales Darío Salinas Figueredo a La Jornada.

Selser investigó los procesos históricos en América Latina por la lucha de la justicia y la democracia, los movimientos de resistencia y las intervenciones de Estados Unidos en la región. Una selección de sus textos periodísticos, ensayos, entrevistas y documentos fueron reunidos en el libro A 50 años del golpe de Estado en Chile: La visión de Gregorio Selser (SRE), coordinado por Beatriz Torres Abelaira y Laura Moreno Rodríguez.

La presentación del título en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) será hoy, en el aniversario 52 del quiebre institucional en Chile. En las siguientes semanas se desarrollarán charlas en las ferias internacionales del Libro de Antropología e Historia (26 de septiembre) y del Zócalo (15 de octubre).

Salinas Figueredo, autor del prólogo de la obra, destacó la vigencia de la antología, pues “los procesos de desestabilización de aquel entonces no han desaparecido, sino que aparecen hoy con más sofisticación en la guerra mediática que se desarrolla contra Chile y toda nuestra región”.

Las intromisiones extranjeras son “un hilo conductor fundamental; por eso Selser escribió lo que escribió sobre Chile, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, etcétera. Me atrevería a decir que permea todas sus preocupaciones”.

Jornalero

Selser, fallecido en la Ciudad de México en 1991, comenzó a trabajar en 1955 como corresponsal en Argentina del semanario uruguayo Marcha y un año después como redactor del matutino bonaerense La Prensa. Ya exiliado en México, en 1979, se hizo editorialista de El Día y luego profesor de posgrado en la UNAM. En 1988 inició sus colaboraciones con La Jornada.

Salinas Figueredo recordó que la aflicción de su compatriota fue porque siguió la trayectoria de Allende y lo conoció. “Cuando se enteró de lo ocurrido en La Moneda y de la muerte en esas trágicas circunstancias, casi inenarrables, me dijo: ‘Yo lo admiré mucho’”.

Relató que conoció a Selser en la Casa de Chile, una suerte de embajada cultural, diplomática y política instaurada tras la ruptura de relaciones de México con la dictadura de Augusto Pinochet. Se trató de la morada del exilio chileno, pero también fue un espacio de interlocución con diversos flujos del exilio latinoamericano.