“Estas imágenes ayudaron a la sobrevivencia cuando éramos perseguidos”, estimó el artista
Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 2
El muralismo chileno y el mexicano tienen el tema social por punto de encuentro. Sin embargo, en Chile esta expresión artística “no viene de la institución, sino desde abajo, para construir sociedad. Hasta hoy es así. Nos autogestionamos, nos autofinanciamos”, dijo a La Jornada el muralista y diseñador teatral chileno Alejandro Mono González (Curicó, 1947), uno de los fundadores del movimiento brigadista que en su país, a finales de los años 60, no tuvo la intención de hacer arte, “sino trabajar para fortalecer y movilizar a la población a fin de apoyar el gobierno de Salvador Allende. Después, en la dictadura, fue a la inversa: movilizar para resistir”.
El artista llegó a México en agosto pasado como parte de la comitiva que la Universidad de Chile llevó a la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), organizada por la UNAM. González realizó un par de murales en las instalaciones de la máxima casa de estudios, para los que contó con el apoyo de estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño.
Explicó que actualmente en Chile cualquier encargo para pintar un mural es por concurso o invitación, pero no era así en 1968, cuando se fundó la Brigada Ramona Parra, cuyos integrantes comenzaron pintando “arte político urbano” en espacios públicos. González era el encargado artístico, el que preparaba la mano de obra de los brigadistas o su especialización.
“De 1969 a 1970 se inició una campaña de lo que fue un movimiento para formar un gran conglomerado llamado Unidad Popular, cuyo objetivo era establecer la base para un gobierno popular. El candidato elegido para la postulación a ese gobierno fue Allende”.
Entonces, continuó, “todos los muros de Chile tenían que estar dedicados a Allende, con consignas como ‘Venceremos’. Llenamos todo el país, había más de 100 brigadas de seis y siete personas cada una. Todos eran militantes voluntarios. En el fondo era una propaganda muy barata, asequible, con una mano de obra que se especializó rápidamente en la ejecución y movilización por la ciudad”.
En el proceso de la campaña presidencial, los brigadistas adquirieron tal calidad de mano de obra especializada que tras el triunfo electoral “quisimos seguir rayando”. El problema fue que “todo Chile estaba pintado; entonces, invertimos la situación”. En vez de hacer propaganda política, “se empezó a llamar a adquirir más compromiso con el gobierno. Allí nos dimos cuenta de que las letras que hacíamos se transformaban también en imágenes. Empezamos a pintar murales con base en los proyectos de la Unidad Popular”.
Con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, “la dictadura borró todo” porque los murales representaban “una cultura nueva, pero con una identidad muy de izquierda y progresista. Borrar todo significaba matar todos estos pensamientos”, recordó González.
“Durante la dictadura, en plena persecución y represión, cuando eso sucedía, surgían murales en las iglesias o las organizaciones sociales de forma clandestina y anónima. Tenía que ver con una cultura de la vida en contra de la cultura de la muerte que era la dictadura. Eso creó una resistencia en los lugares donde había más perseguidos, aunque los represores entraban a borrar los murales”.
La temática tenía que ver con “los detenidos, los desaparecidos, las cárceles, la tortura y la cesantía. Al parecer estas imágenes ayudaban a la autoestima de la población en la sobrevivencia cuando éramos perseguidos. El mural se transformó en un muro de batalla de resistencia, en un soporte de comunicación, de incitación y movilización de la población”.
Mono González fue galardonado el lunes con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025 que otorga su país. Para el también grabador, el significado del premio es mucho mayor porque reconoce un arte que “viene de los rojos, de las protestas y es menoscabado por la academia. Es un arte menor o ni siquiera se considera arte. El hecho que hoy tengo un premio nacional es un reconocimiento universitario de la academia a un movimiento histórico que he hecho en Chile, que se relaciona con una etapa antes del gobierno de Allende, durante su mandato, su derrocamiento, a lo largo de la dictadura y hoy la democracia. Toda esta historia. Sigo pintando y haciendo murales en la calle”.
El artista informó que regresará a Chile a pintar un nuevo mural en el aeropuerto de Santiago. El muralismo es un movimiento de arte urbano que sigue tan vivo como siempre en Chile, asegura; “soy de los viejos, pero cada año ingresan nuevos militantes a las brigadas. Por lo general son jóvenes en buen estado físico, con ganas de pintar y que adquieren el compromiso porque les gusta hacer esos dibujos en la calle”.
También viajará a Estados Unidos porque tiene pendiente una exposición en las galerías del Consejo de las Artes de Dublin (Ohio). En Chile están en proceso varios de sus murales para los que cuenta con diferentes equipos de trabajo. Uno es para el Ministerio de la Mujer y ha empezado a trabajar los vitrales. Su obra se caracteriza por un grueso trazado en negro, cuyas formas son rellenadas de colores muy vivos.