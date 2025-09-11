Merry MacMasters

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 2

El muralismo chileno y el mexicano tienen el tema social por punto de encuentro. Sin embargo, en Chile esta expresión artística “no viene de la institución, sino desde abajo, para construir sociedad. Hasta hoy es así. Nos autogestionamos, nos autofinanciamos”, dijo a La Jornada el muralista y diseñador teatral chileno Alejandro Mono González (Curicó, 1947), uno de los fundadores del movimiento brigadista que en su país, a finales de los años 60, no tuvo la intención de hacer arte, “sino trabajar para fortalecer y movilizar a la población a fin de apoyar el gobierno de Salvador Allende. Después, en la dictadura, fue a la inversa: movilizar para resistir”.

El artista llegó a México en agosto pasado como parte de la comitiva que la Universidad de Chile llevó a la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), organizada por la UNAM. González realizó un par de murales en las instalaciones de la máxima casa de estudios, para los que contó con el apoyo de estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño.

Explicó que actualmente en Chile cualquier encargo para pintar un mural es por concurso o invitación, pero no era así en 1968, cuando se fundó la Brigada Ramona Parra, cuyos integrantes comenzaron pintando “arte político urbano” en espacios públicos. González era el encargado artístico, el que preparaba la mano de obra de los brigadistas o su especialización.

“De 1969 a 1970 se inició una campaña de lo que fue un movimiento para formar un gran conglomerado llamado Unidad Popular, cuyo objetivo era establecer la base para un gobierno popular. El candidato elegido para la postulación a ese gobierno fue Allende”.

Entonces, continuó, “todos los muros de Chile tenían que estar dedicados a Allende, con consignas como ‘Venceremos’. Llenamos todo el país, había más de 100 brigadas de seis y siete personas cada una. Todos eran militantes voluntarios. En el fondo era una propaganda muy barata, asequible, con una mano de obra que se especializó rápidamente en la ejecución y movilización por la ciudad”.

En el proceso de la campaña presidencial, los brigadistas adquirieron tal calidad de mano de obra especializada que tras el triunfo electoral “quisimos seguir rayando”. El problema fue que “todo Chile estaba pintado; entonces, invertimos la situación”. En vez de hacer propaganda política, “se empezó a llamar a adquirir más compromiso con el gobierno. Allí nos dimos cuenta de que las letras que hacíamos se transformaban también en imágenes. Empezamos a pintar murales con base en los proyectos de la Unidad Popular”.