Nacimiento de una estrella
▲ El telescopio espacial James Webb de la NASA presenció el nacimiento de una estrella, el cual fue un espectáculo de fuegos artificiales con aspecto festivo. Dos chorros hirvientes de gases que caen sobre la estrella masiva son expulsados de vuelta al espacio a lo largo de su eje de rotación, y sus potentes campos magnéticos los confinan en haces estrechos. Los chorros se abren paso entre el polvo y el gas interestelar, creando detalles fascinantes que sólo el Webb captó.Foto Europa Press
Periódico La Jornada
Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 6
