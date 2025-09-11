Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 6

En agosto, la policía de Connecticut encontró los cadáveres de Stein-Erik Soelberg, de 56 años, y de su madre, Suzanne Eberson, de 83, en una elegante residencia del pueblo costero de Old Greenwich. De acuerdo con la autopsia, la muerte de la mujer resultó ser un homicidio causado por “traumatismo contundente en la cabeza y compresión del cuello”. El fallecimiento del hombre, en tanto, fue clasificado como un suicidio por “heridas cortantes en el cuello y en el pecho”.

Soelberg había pasado jornadas maratónicas conversando con el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, creado por la empresa OpenAI, y en un rapto de delirio, estimulado por la herramienta, decidió asesinar a su madre y luego quitarse la vida.

El caso no representó una dificultad para la policía local, que en gran medida se limitó a revisar las redes sociales del hombre, donde todo el proceso había quedado expuesto en detalle.

Pero lo inusitado de la situación llamó la atención de los investigadores, que no dieron crédito al extremo al que había llegado la relación de Soelberg con el bot, al cual –se supo luego– llamaba cariñosamente Bobby.

Alternativa de “amistad”

El hombre –que se definía en las redes sociales como “guerrero de la Matrix”– era un exitoso empresario del rubro tecnológico, tenía dos hijas y, según medios como New York Post o The Wall Street Journal, atravesaba un periodo de alcoholismo y angustia a raíz de su divorcio.

Actualmente, OpenAI colabora con la justicia buscando entender cuál fue el papel del ChatGPT en el trágico desenlace. Desafortunadamente, no es el único episodio reportado en los recientes meses.

En mayo, Mark Zuckerberg, fundador de Meta, expresó su deseo de que en un futuro no muy lejano los chatbots puedan ofrecer una alternativa de “amistad” para aquellas personas que atraviesan experiencias de soledad.

ChatGPT fue lanzado al mercado a finales de 2022 y desde entonces ha crecido de forma meteórica.

Este modelo extenso de lenguaje (LLM, Large Language Model en inglés) responde preguntas de conocimiento general y específico, resuelve problemas y estimula la creatividad, entre otras funciones que pueden facilitar la vida cotidiana.

Los creadores, por otra parte, se esfuerzan en hacer que las respuestas solicitadas al robot sean cálidas y diligentes, y faciliten así la retroalimentación. Quizás gracias a ello, usuarios de todo el mundo han entablado con el bot intercambios de tipo afectivo, con distintos grados de intensidad, cuyos efectos aún están lejos de conocerse con certeza.

De acuerdo con una investigación conjunta entre OpenAI y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el LLM no está diseñado para remplazar relaciones humanas, pero es un hecho que “mucha gente” lo utiliza con tal fin.

“Nuestros hallazgos muestran que tanto el comportamiento del modelo como el del usuario pueden influir en los resultados socioemocionales. Los efectos de la IA varían según cómo las personas eligen usar el modelo y sus circunstancias personales”, afirma el estudio publicado en marzo.

Aunque todavía no existen cuantificaciones exhaustivas, este uso está transformando parte de las relaciones sociales en todo el mundo.

El lado oscuro

Sewell Setzer III, un niño de 14 años oriundo de Florida, se obsesionó con un chatbot de la plataforma Character.AI, utilizada por 20 millones de personas alrededor del mundo, que permite crear personajes con IA y mantener conversaciones con ellos como si fueran reales. La dependencia emocional que desarrolló con Dany, un avatar con el que mantenía intercambios día y noche, escaló a tal punto que, en febrero de 2024, envuelto en una relación enfermiza y acosado por problemas sociales propios de su edad, Sewell se disparó en el baño de su casa en Orlando.

En un informe publicado en julio, la organización Internet Matters encuestó a mil niños –entre nueve y 17 años– para entender cuál es la relación que éstos establecen con chatbots de IA como ChatGPT, Character.AI y MyAI.