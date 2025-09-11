▲ Familiares y amigos de Ana Amelí, quien desapareció el 12 de julio en la zona del Ajusco, bloquearon avenida Constituyentes, frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para exigir ayuda en la búsqueda de la joven. Foto Alfredo Domínguez

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 34

Familiares de la joven Ana Amelí García Gámez, quien desapareció el 12 de julio en el Ajusco, en la zona conocida como Pico del Águila, alcaldía Tlalpan, realizaron una manifestación y bloquearon avenida Constituyentes, justo a la altura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en demanda de que autoridades federales intervengan en las investigaciones para dar con el paradero de la joven.

En punto de las 12 horas arribaron hasta avenida Constituyentes y avenida de Las Torres para marchar hacia la sede de la policía capitalina.

Antes, Venessa Gámez, madre de Amelí, comenzó a meterse entre los carros para exigirles que fueran empáticos con las mujeres desaparecidas. Algunos automovilistas, reacios, aceleraban la marcha, hasta que les fue impedido el paso por una veintena de manifestantes en ambos sentidos de esa vialidad.

La mujer señaló que han sido 60 días de diálogo con las autoridades capitalinas, quienes no le han ofrecido ningún tipo de avances al respecto.