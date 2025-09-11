Ángel Bolaños Sánchez y de la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 34

Una decena de viviendas y negocios de las colonias Del Mar y Metropolitana, en la alcaldía Tláhuac, resultaron inundados por la tromba que azotó la demarcación alrededor de las 5 horas de ayer.

Personal de las áreas de Protección Civil y Participación Ciudadana de la alcaldía, junto con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, desalojó el líquido acumulado en los domicilios, que alcanzó alturas de casi 30 centímetros en la calle Don Carlo, en tanto que camiones hidroneumáticos desfogaron el anegamiento de la avenida Heberto Castillo, junto al bosque de Tláhuac, al activar los operativos Tláloc y Tlaloque, respectivamente.

Alrededor de las 9:30 horas, vecinos afectados realizaron un bloqueo en el cruce de avenida La Turba y calle Langosta, frente al Hospital General Tláhuac, para reclamar apoyo de los gobiernos central y de la alcaldía ante los daños en sus bienes.

Explicaron que la lluvia fue intensa, “estuvo muy tupida como unos 15 minutos” e ingresó a los domicilios demasiado rápido, lo que les impidió tener tiempo para poner a resguardo muebles y enseres.

Una hora después, alrededor de las 10:55, se liberó la vialidad una vez que se acordó establecer una mesa de trabajo, en tanto brigadas de la alcaldía iniciaron el levantamiento de un censo de los domicilios afectados y los daños en los bienes a fin de activar el seguro contratado por el gobierno de la ciudad para reponer el mobiliario.