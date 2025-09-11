Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 32

Ignacio Vázquez, comandante de Bomberos de Nezahualcóyotl: Llegamos al principio del incendio. Encontramos todos los vehículos prendidos. Veníamos de la parte poniente y empezamos a trabajar. Después llegó una unidad de la ciudad y comenzó a controlar una pipa que seguía ardiendo. Teníamos el derrame de combustible de un tráiler y, efectivamente, lo que hicimos fue hacer primero la contención. De Nezahualcóyotl llegamos seis unidades y 15 elementos. Ha sido complicado.

Yolanda Gallegos, vecina de San Miguel Teotongo: Estábamos en un curso en la Utopía Teotongo, cuando se escuchó la explosión. Todos salimos y vimos cómo la gente corría quemándose; había de todo, mujeres, niños. Los carros se empezaron a incendiar, todo estaba en llamas, hubo como 15 explosiones. La gente empezó a sacar agua y auxiliar a las personas, después llegaron las patrullas y las ambulancias. Cerraron todo. Lo que más tardaron en apagar fue un tráiler.

Hugo Vargas: Venía del trabajo, prácticamente nos tocó frente a la autopista el accidente. No sabíamos cómo ayudar, pero yo saqué todos mis garrafones de agua para hidratar a los bomberos y a los policías. Todo el barrio se unió para traer cubetas con agua o arena. Crucé por donde estaban los camiones quemados, vi un microbús hecho cenizas. Se me pone la piel chinita de imaginar el dolor y lo que sufrió la gente que estaba ahí. Gente como nosotros, obreros, el pueblo quemándose.