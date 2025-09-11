Mara Jiménez, Elba Mónica Bravo, Rocío González Alvarado y Josefina Quintero
Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 32
Ignacio Vázquez, comandante de Bomberos de Nezahualcóyotl: Llegamos al principio del incendio. Encontramos todos los vehículos prendidos. Veníamos de la parte poniente y empezamos a trabajar. Después llegó una unidad de la ciudad y comenzó a controlar una pipa que seguía ardiendo. Teníamos el derrame de combustible de un tráiler y, efectivamente, lo que hicimos fue hacer primero la contención. De Nezahualcóyotl llegamos seis unidades y 15 elementos. Ha sido complicado.
Yolanda Gallegos, vecina de San Miguel Teotongo: Estábamos en un curso en la Utopía Teotongo, cuando se escuchó la explosión. Todos salimos y vimos cómo la gente corría quemándose; había de todo, mujeres, niños. Los carros se empezaron a incendiar, todo estaba en llamas, hubo como 15 explosiones. La gente empezó a sacar agua y auxiliar a las personas, después llegaron las patrullas y las ambulancias. Cerraron todo. Lo que más tardaron en apagar fue un tráiler.
Hugo Vargas: Venía del trabajo, prácticamente nos tocó frente a la autopista el accidente. No sabíamos cómo ayudar, pero yo saqué todos mis garrafones de agua para hidratar a los bomberos y a los policías. Todo el barrio se unió para traer cubetas con agua o arena. Crucé por donde estaban los camiones quemados, vi un microbús hecho cenizas. Se me pone la piel chinita de imaginar el dolor y lo que sufrió la gente que estaba ahí. Gente como nosotros, obreros, el pueblo quemándose.
Jacqueline Cortés: Se escuchó una explosión muy fuerte. Tenemos aquí cerca una gasera y fue lo primero que se nos vino a la mente. Si hubiera sido así no lo estaríamos contando. Todo se oscureció, se escucharon gritos, salimos después de la explosión, hubiéramos querido ayudar más, pero seguían escuchándose explosiones. La gente le empezó a echar agua a las personas que se estaban quemando. Un señor venía en llamas, le echaron agua y se apagó el fuego, quedó en shock.
Juan Eduardo: Circulaba por la carretera que va a Los Reyes, de repente vi que se iba cubriendo todo de neblina blanca; un auto se echó de reversa y varias personas empezaron a bajar de sus carros y se echaron a correr, luego vino la explosión. Empecé a sentir mucho calor y todo se comenzó a llenar de humo, salí de mi carro, intenté sacar el extinguidor, pero la puerta estaba muy caliente y lo dejé. Después vi cómo las personas gemían, muchas salían quemadas, traían la ropa muy quemada. A mí no me pasó nada, pero mi auto terminó todo incendiado.