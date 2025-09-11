▲ Familiares de tres víctimas de la explosión que fueron ingresadas al Instituto Nacional de Rehabilitación vivieron momentos de angustia afuera del nosocomio. Foto Roberto García Ortiz

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 31

Caos por hallar a las víctimas en los diferentes hospitales y falta de información fue lo que vivieron familiares la tarde y la noche de ayer tras el accidente en la autopista México-Puebla, a la altura del puente de La Concordia, en Iztapalapa, donde una pipa explotó.

Hasta las 19 horas, las autoridades capitalinas difundieron una lista actualizada con más de 60 personas lesionadas –algunas con nombres repetidos y otras en calidad de desconocidas–, así como los nosocomios donde se encontraban.

Por lo menos tres de las poco más de 60 personas lesionadas fueron trasladadas al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), por lo que familiares se movilizaron a este nosocomio.

Y es que la lista de las autoridades refería que en este hospital se encontraban Estefany González, Norma Chávez Ortega y una en calidad de desconocida, pero conforme pasaron las horas más personas arribaron para pedir datos de sus familiares, mientras otras se acercaron para saber si sus pacientes se hallaban allí.

Familiares de Ali Yael, estudiante de la Vocacional 7 que se encontraba en la zona al momento del accidente, en un primer instante desconocían si se encontraba en este nosocomio.