La primera lista contenía nombres repetidos // Otras, sin identificar
Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 31
Caos por hallar a las víctimas en los diferentes hospitales y falta de información fue lo que vivieron familiares la tarde y la noche de ayer tras el accidente en la autopista México-Puebla, a la altura del puente de La Concordia, en Iztapalapa, donde una pipa explotó.
Hasta las 19 horas, las autoridades capitalinas difundieron una lista actualizada con más de 60 personas lesionadas –algunas con nombres repetidos y otras en calidad de desconocidas–, así como los nosocomios donde se encontraban.
Por lo menos tres de las poco más de 60 personas lesionadas fueron trasladadas al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), por lo que familiares se movilizaron a este nosocomio.
Y es que la lista de las autoridades refería que en este hospital se encontraban Estefany González, Norma Chávez Ortega y una en calidad de desconocida, pero conforme pasaron las horas más personas arribaron para pedir datos de sus familiares, mientras otras se acercaron para saber si sus pacientes se hallaban allí.
Familiares de Ali Yael, estudiante de la Vocacional 7 que se encontraba en la zona al momento del accidente, en un primer instante desconocían si se encontraba en este nosocomio.
A las 22 horas, las autoridades del hospital no tenían certeza de si se trataba del estudiante, por lo que todos se mantenían a la expectativa.
Minutos más tarde, volvieron a ser ingresados con las autoridades del hospital.
En un recorrido realizado por el INR, ubicado en la colonia Arenal de Guadalupe, Tlalpan, por lo menos tres familias arribaron durante la noche para saber el estado de salud de sus pacientes.
La señora Elvia refirió que su nuera y bisnieto se encontraban en el lugar cuando ocurrió la explosión.
Ambos fueron reportados graves, según les informaron los médicos.
Otros lugares a donde fueron trasladadas víctimas son las unidades del IMSS Los Reyes La Paz, en Edomex; el IMSS Morelos, el ISSSTE Zaragoza, el Rubén Leñero, así como el INR.
También fueron trasladados al hospital Ampliación Emiliano Zapata y al Juan Ramón de la Fuente, ambos en Iztapalapa.
Elementos de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y 13 servidores de la Comisión de Derechos Humanos capitalina acudieron a los diferentes hospitales para levantar declaraciones y constatar las identidades de las víctimas, así como dar acompañamiento.