Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 31
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó anoche su solidaridad y apoyo a los familiares de las tres personas “lamentablemente fallecidas y los lesionados, debido a la explosión de una pipa en Iztapalapa”.
En redes sociales, informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la red de hospitales de la administración federal colaboran con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados.
Asimismo, expresó su reconocimiento a los cuerpos de emergencia que “apoyan en este lamentable suceso”.