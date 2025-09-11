De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 31

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó anoche su solidaridad y apoyo a los familiares de las tres personas “lamentablemente fallecidas y los lesionados, debido a la explosión de una pipa en Iztapalapa”.

En redes sociales, informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la red de hospitales de la administración federal colaboran con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados.