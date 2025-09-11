Envolvió en llamas el puente de La Concordia
La unidad no contaba con póliza de seguro: ASEA // Labores seguían anoche
Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 31
La explosión de una pipa de gas LP que volcó en el puente de La Concordia y calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, hasta el cierre de la edición dejó cuatro personas fallecidas y 90 lesionados, varios de ellos de gravedad al registrar quemaduras de segundo y tercer grados.
El vehículo perteneciente a la empresa Transportadora Silza, de Grupo Tomza, que cargaba 49 mil 500 litros de combustible, no contaba con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental vigente, según informó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Los hechos ocurrieron pasadas las 14 horas, cuando la unidad que ingresaba desde el estado de México perdió el control, lo que provocó que volcara. El gas comenzó a salir y se expandió como si fuera humo blanco, enseguida se generó una explosión en unos 50 metros a la redonda que alcanzó a una treintena de vehículos particulares, unidades de transporte y un camión que trasladaba cartón.
Policías capitalinos arribaron al lugar, también los cuerpos de emergencia y bomberos, quienes comenzaron a realizar los trabajos para sofocar el fuego. A los 120 bomberos capitalinos se les sumaron vulcanos de Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Naucalpan, Texcoco y de la Secretaría de Marina.
Las víctimas, entre quienes se encontraban niños, jóvenes, personas de la tercera edad y al menos una mujer embarazada, fueron trasladados a diversos hospitales del IMSS y del Issste.
También arribaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.
La Fiscalía General de Justicia inició la carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños a la propiedad.
Las labores de retiro de vehículos y limpia se alargaron hasta la madrugada de hoy; al lugar llegaron vecinos con alimentos para apoyar a los trabajadores.
En un comunicado, la ASEA, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señaló que Transportadora Silza ingresó una solicitud para el registro de póliza de seguro para la actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de suministro; sin embargo, fue desechada. “Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro sobre un seguro vigente ante la ASEA”.
Agregó que el vehículo cargó en la terminal marítima Gas Tomza SA de CV, cuyo registro de póliza venció el 12 de junio pasado.
Transportadora Silza es una empresa de Grupo Tomza, uno de los cinco consorcios que dominan el mercado de distribución de gas licuado de petróleo, según datos oficiales. Autoridades documentaron que la firma es de Tomás Zaragoza Ito; tiene presencia en 16 estados del país y operaciones en seis naciones de Centroamérica.
Al principio del sexenio pasado, la Unión Nacional de Industriales de la Carburación a Gas señaló a este grupo originario de Chihuahua de, junto con los otros cuatro grupos económicos dominantes, “orquestar” el incremento del precio del energético.
En noviembre de 2022, la también extinta Comisión Federal de Competencia Económica multó a los grupos económicos dominantes distribuidores de gas LP –entre ellos Tomza– con más de 2 mil 400 millones de pesos por manipular precios y repartirse el mercado en perjuicio de los consumidores.