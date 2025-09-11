▲ Una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP explotó al caer del puente de La Concordia, sobre la calzada Ignacio Zaragoza. La onda expansiva alcanzó 50 metros a la redonda. Foto Alfredo Domínguez

Kevin Ruiz, Elba Mónica Bravo, Jared Laureles, César Arellano, Iván Saldaña, Carolina Gómez, Alexia Villaseñor y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 31

La explosión de una pipa de gas LP que volcó en el puente de La Concordia y calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, hasta el cierre de la edición dejó cuatro personas fallecidas y 90 lesionados, varios de ellos de gravedad al registrar quemaduras de segundo y tercer grados.

El vehículo perteneciente a la empresa Transportadora Silza, de Grupo Tomza, que cargaba 49 mil 500 litros de combustible, no contaba con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental vigente, según informó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Los hechos ocurrieron pasadas las 14 horas, cuando la unidad que ingresaba desde el estado de México perdió el control, lo que provocó que volcara. El gas comenzó a salir y se expandió como si fuera humo blanco, enseguida se generó una explosión en unos 50 metros a la redonda que alcanzó a una treintena de vehículos particulares, unidades de transporte y un camión que trasladaba cartón.

Policías capitalinos arribaron al lugar, también los cuerpos de emergencia y bomberos, quienes comenzaron a realizar los trabajos para sofocar el fuego. A los 120 bomberos capitalinos se les sumaron vulcanos de Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Naucalpan, Texcoco y de la Secretaría de Marina.

Las víctimas, entre quienes se encontraban niños, jóvenes, personas de la tercera edad y al menos una mujer embarazada, fueron trasladados a diversos hospitales del IMSS y del Issste.

También arribaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.

La Fiscalía General de Justicia inició la carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños a la propiedad.