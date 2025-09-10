E

s tal el proceso de deterioro que Chihuahua experimenta en varios aspectos que ni siquiera las decenas de millones de pesos pagados a algunos medios de comunicación por el gobierno del estado lo pueden ocultar. Vaya un somero recuento:

La inseguridad pública sigue golpeando a las y los chihuahuenses. Tan sólo del 1º al 6 de septiembre se contabilizaron 26 homicidios dolosos en Ciudad Juárez, luego de que Chihuahua ocupó el primer lugar nacional en este delito en julio, y de enero a junio totalizó 887 casos. En el mismo periodo ocupó el segundo lugar nacional en feminicidios, con 21 casos, y el primer lugar en mujeres víctimas de secuestro, con 22, además de ser el tercer lugar nacional en violación simple y equiparada, con 793 casos, pero el primer lugar nacional en violaciones por 100 mil habitantes. Las ejecuciones, desplazamientos forzados y desapariciones se multiplican desde la sierra hasta los desiertos del noreste de la entidad. Chihuahua es uno de los estados más peligrosos para las mujeres y sigue ocupando uno de los primeros cinco lugares nacionales en delitos de alto impacto.

Para nada ha servido la Plataforma Centinela, el único recurso que al gobierno del estado se le ocurrió para atacar las manifestaciones, que no las causas de la inseguridad, con un costo de 4 mil 700 millones de pesos para el erario. La construcción de la Torre Centinela está muy retrasada y varios de los arcos electrónicos detectores instalados en diversos puntos de la entidad han sido destruidos descaradamente por los malandros. A pesar de estar desbordada en este aspecto, la gobernadora fue la única que no se hizo presente en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por la presidenta Sheinbaum e integrado por todas las gobernadoras y gobernadores el pasado 1º de septiembre, en la que acordaron homologar la estrategia de seguridad. Además, ha faltado a 70 por ciento de las reuniones de la mesa de seguridad pública en la que se coordinan los gobiernos federal y del estado.

Aunque a escala nacional hay una ostensible disminución de la pobreza, según dio a conocer el Inegi recientemente, en Chihuahua no hay mucho que celebrar, pues luego de indudables avances entre 2018 y 2022, hubo estancamiento e incluso retroceso en varios aspectos. La pobreza extrema aumentó en 7 mil chihuahuenses y se descendió tres lugares de menor a mayor. En pobreza multidimensional, el estado cayó del lugar 4 al 7. En sólo dos años se agregaron 33 mil personas más a la carencia por rezago educativo, y Chihuahua cayó cuatro lugares. Lo peor fue en la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y calidad: todas las entidades federativas redujeron esta carencia entre 2022 y 2024, excepto Chihuahua que la aumentó en 14 mil personas y pasó del primero al séptimo lugar nacional. La entidad también cayó varios lugares en ingreso promedio mensual y 58 mil chihuahuenses más resultaron vulnerables por carencias sociales de 2022 a 2024. Las políticas sociales del gobierno del estado se han enfocado al asistencialismo, al reparto de cosas y no a la cobertura de los derechos sociales fundamentales.