Napoleón Gómez Urrutia obtiene licencia indefinida
Napoleón Gómez Urrutia obtiene licencia indefinida
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 17

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la licencia que, por tiempo indefinido, presentó el diputado Napoleón Gómez Urrutia (Morena), quien hizo la solicitud en la primera sesión ordinaria del actual periodo. Durante la sesión de este martes, la mesa directiva dio lectura a la petición del también dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, quien no explicó el motivo de su separación del cargo, que tendrá vigencia a partir del 12 de septiembre.

