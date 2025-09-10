Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 17

A pesar de que 48 por ciento de los adultos jóvenes entre 25 y 34 años de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) completaron la educación superior –cifra más alta registrada por el organismo–, sólo 43 por ciento de estudiantes con este grado obtiene el título a tiempo, y cerca de 70 por ciento lo hace en los siguientes tres años.

De acuerdo con el informe Panorama de la Educación 2025, dado a conocer ayer, el contexto familiar es un factor que incide en el acceso a este nivel educativo, pues sólo 26 por ciento de adultos jóvenes de familias con educación inferior pudo cursar la universidad frente a 70 por ciento que proceden de familias con un alto grado académico.

“Los obstáculos financieros, la falta de preparación y el escaso apoyo académico y social suelen disuadir a los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos”. Algunos países han logrado reducir esta tendencia, entre ellos Dinamarca, cuya tasa aumentó 20 puntos porcentuales desde 2012, alcanzando 49 por ciento.

Las personas con un mayor nivel educativo enfrentan un menor riesgo de desempleo y perciben salarios más altos. En promedio, en la OCDE, 12.9 por ciento de los jóvenes económicamente activos (de 25 a 34 años) sin certificado de educación media están desempleados, en comparación con 6.9 por ciento de quienes han completado este grado escolar.