Resultados de prueba piloto
STPS pide esperar los cuatro meses que restan de la fase de observación
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 17
La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) externó su preocupación por los resultados del segundo mes de la prueba piloto para personas que laboran en plataformas digitales pues, de acuerdo con datos oficiales, sólo uno de cada 10 accedieron a la seguridad social universal.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) puntualizó que los resultados son preliminares, derivados de la observación de dos meses de aplicación (julio y agosto) y pidió esperar los cuatro meses que restan de esta fase de prueba.
El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la dependencia, Alejandro Salafranca, señaló que los porcentajes de exclusión –que representan el costo de las herramientas de trabajo– se modificarán a la baja en el último trimestre del año y en enero se aplicarán los definitivos, según lo establecido en la normatividad.
“El objetivo es conseguir los porcentajes necesarios para cumplir con la meta de empleo, que son aquellos trabajadores que dedican el tiempo suficiente para conseguir este salario mínimo neto”, recalcó.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó el lunes que se registraron 980 mil 471 personas beneficiadas de la reforma; pero sólo 133 mil 178 (13.6 por ciento del total), superaron el umbral del ingreso neto mensual (INM).
“Esto significa que nueve de cada 10 trabajadores siguen sin acceso pleno a los cinco seguros del IMSS, a pesar de haber sido registrados en la plataforma”, entre ellos atención médica general, guarderías, ahorro para el retiro o pensión por invalidez, subrayó la UNTA.
El INM se calcula con base en el ingreso total del trabajador, menos el porcentaje de exclusión, este último representa el costo de las herramientas de trabajo.
De acuerdo con las disposiciones generales, se definieron tres categorías de trabajadores y porcentajes de exclusión: de julio a septiembre se aplicarán porcentajes de exclusión aumentados como parte de una fase de entrada gradual: conductores de automóvil, 60 por ciento; motocicletas, 50, y no motorizados, 15 por ciento.
En tanto que de octubre a diciembre, el factor de exclusión será de 36 por ciento; 30 y 12 por ciento, respectivamente.