▲ La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación externó su preocupación tras los resultados. Foto Marco Peláez

Jared Laureles y Daniel González

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 17

La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) externó su preocupación por los resultados del segundo mes de la prueba piloto para personas que laboran en plataformas digitales pues, de acuerdo con datos oficiales, sólo uno de cada 10 accedieron a la seguridad social universal.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) puntualizó que los resultados son preliminares, derivados de la observación de dos meses de aplicación (julio y agosto) y pidió esperar los cuatro meses que restan de esta fase de prueba.

El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la dependencia, Alejandro Salafranca, señaló que los porcentajes de exclusión –que representan el costo de las herramientas de trabajo– se modificarán a la baja en el último trimestre del año y en enero se aplicarán los definitivos, según lo establecido en la normatividad.

“El objetivo es conseguir los porcentajes necesarios para cumplir con la meta de empleo, que son aquellos trabajadores que dedican el tiempo suficiente para conseguir este salario mínimo neto”, recalcó.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó el lunes que se registraron 980 mil 471 personas beneficiadas de la reforma; pero sólo 133 mil 178 (13.6 por ciento del total), superaron el umbral del ingreso neto mensual (INM).