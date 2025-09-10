Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 16

Los cambios en los consulados de México en Estados Unidos se dieron, en parte, “porque había muchos cónsules que pensaban que su trabajo era la parafernalia de la diplomacia, en un momento donde nuestros connacionales los necesitaban”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el contexto actual en que los paisanos necesitan tanto de apoyo consular por las políticas antimigratorias, dijo, se han presentado muchas quejas por la labor de algunas de esas instancias. En la mañanera, la jefa del Ejecutivo habló también de la posibilidad de cancelar festejos por las Fiestas Patrias en Chicago ante la amenaza de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y dijo que consultará a la cancillería.