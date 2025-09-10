Política
Los tres poderes serán invitados al desfile del 16 de septiembre
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 16

Para la conmemoración de los Niños Héroes –el próximo sábado– y para el desfile del 16, por el 215 aniversario de la Independencia, serán invitados los tres poderes, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum.

A pregunta sobre si acudirá la panista Kenia López, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señaló que “evidentemente se invita a todos; ya deciden ellos si quieren venir o no”.

Manifestó que “es un acto republicano y si el 16 de septiembre hay más espacio, se invita a más personas, y ahí vamos a invitar a todos los poderes”.

Acerca de la ceremonia del Grito de Independencia, ratificó que “será austera, es principalmente el gabinete” el que acudirá a Pala-cio Nacional.

