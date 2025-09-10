Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 16

Para la conmemoración de los Niños Héroes –el próximo sábado– y para el desfile del 16, por el 215 aniversario de la Independencia, serán invitados los tres poderes, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum.

A pregunta sobre si acudirá la panista Kenia López, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señaló que “evidentemente se invita a todos; ya deciden ellos si quieren venir o no”.