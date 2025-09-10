Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 16
Para la conmemoración de los Niños Héroes –el próximo sábado– y para el desfile del 16, por el 215 aniversario de la Independencia, serán invitados los tres poderes, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum.
A pregunta sobre si acudirá la panista Kenia López, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señaló que “evidentemente se invita a todos; ya deciden ellos si quieren venir o no”.
Manifestó que “es un acto republicano y si el 16 de septiembre hay más espacio, se invita a más personas, y ahí vamos a invitar a todos los poderes”.
Acerca de la ceremonia del Grito de Independencia, ratificó que “será austera, es principalmente el gabinete” el que acudirá a Pala-cio Nacional.