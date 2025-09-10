De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 15

La audiencia de Joaquín Guzmán López, El Chapito, fue cancelada y se reprogramó para el próximo 13 de noviembre, informó ayer el Tribunal del Distrito Norte de Illinois, Estados Unidos.

La comparecencia ante la jueza Sharon Coleman, encargada del caso, estaba programada para el próximo 15 de septiembre; sin embargo, el tribunal estadunidense notificó que la audiencia de El Chapito será retrasada casi tres meses.

“La audiencia presencial de seguimiento programada para el 15 de septiembre de 2025 se cancela y se reprograma para el 13 de noviembre de 2025 a las 10:30 horas. En acuerdo entre las partes”, indicó el comunicado oficial del tribunal.

Suman ya tres las ocasiones en que la audiencia de El Chapito ha sido reprogramada, luego de que la primera, el 2 de junio pasado, se pospuso al 15 de julio, después al 15 de septiembre y ahora a noviembre.