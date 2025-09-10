Gustavo Castillo e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 15

El juez federal Mario Martínez Elizondo vinculó a proceso a nueve integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y cinco civiles involucrados por participar en la red de corrupción que posibilitó que 32 barcos contrabandearan a México millones de litros de combustible procedente de Estados Unidos.

En una audiencia de más de 17 horas que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, el impartidor de justicia consideró válidas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y decretó la vinculación a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para 13 detenidos –ya que una mujer identificada como Perla Elizabeth, verificadora de mercancías en la Aduana de Tampico, Tamaulipas, permanecerá en prisión domiciliaria debido a que está embarazada–; dos mujeres más continuarán encarceladas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos, y los hombres en el Cefereso número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.

Suprema Corte ratifica destitución

Por otra parte, ayer el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) recibió el expediente del ex juez federal Anuar González Hemadi, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó su destitución desde 2019 e inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos por irregularidades en sus funciones.