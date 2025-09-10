Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 12

Un juez federal del estado de México dictó sentencia condenatoria hasta de 32 años de prisión contra cinco integrantes de La familia michoacana. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada informó que los condenados son Ernesto “R”, Carlos “G”, Édgar “G”, Ángel “H” y Adrián “J”, al ser acreditada su responsabilidad penal en los delitos de posesión de cartuchos y portación de arma defuego, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y utilización de uniformes de cuerpos de seguridad. Fueron detenidos en 2010 en el estado de México.