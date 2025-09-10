Política
Ver día anteriorMiércoles 10 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Condenan a 32 años a cinco de La familia michoacana/
A nterior
S iguiente
 
Condenan a 32 años a cinco de La familia michoacana
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 12

Un juez federal del estado de México dictó sentencia condenatoria hasta de 32 años de prisión contra cinco integrantes de La familia michoacana. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada informó que los condenados son Ernesto “R”, Carlos “G”, Édgar “G”, Ángel “H” y Adrián “J”, al ser acreditada su responsabilidad penal en los delitos de posesión de cartuchos y portación de arma defuego, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y utilización de uniformes de cuerpos de seguridad. Fueron detenidos en 2010 en el estado de México.

A nterior
S iguiente