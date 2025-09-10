Según la FGR, Mefra Fletes también tiene nexos con cárteles del Golfo y de Jalisco
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 12
Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, libró orden de aprehensión contra ocho integrantes de la empresa Mefra Fletes, entre ellos sus fundadores: Roberto Blanco Cantú, conocido como El señor de los buques, y José René Tijerina Mendoza.
Lo anterior, debido a que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han establecido que la compañía realizaba actividades de huachicol fiscal y tiene conexión con la red delictiva que encabezaban el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, quien ostenta el grado de contralmirante en la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).
Fundada en 2015 en Guadalajara, Jalisco, Mefra Fletes se dedica al transporte, almacenamiento, venta y distribución de combustible, y según las investigaciones de la FGR también está vinculada a los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En la causa penal 216/2025, dentro de la cual se libró orden de arresto contra los accionistas de Mefra Fletes, se señala la relación de esta compañía con el aseguramiento de un buque realizado por autoridades federales en el puerto de Tampico, Tamaulipas, y que puso al descubierto al grupo delictivo que dirigían los hermanos Farías Laguna.
De acuerdo con los documentos del Poder Judicial y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Héctor Manuel Portales Ávila, una de las personas que se ordenó detener, fue aprehendido el pasado 23 de agosto en Tamaulipas, y están pendientes de capturar otros, entre ellos Blanco Cantú y su socio Tijerina Mendoza.
Mefra es señalada en la acusación de la FGR de participar en el tráfico, almacenamiento y comercialización de combustible robado de ductos de Pemex y contrabando de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.
En la causa penal mencionada se giraron órdenes de arresto contra Brenda Mariena “S”, Anuar “G”, José Isabel “M”, José “R”, José René Tijerina, Roberto Blanco, Gustavo de Jesús “G” y Héctor Manuel Portales, por su “probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de posesión ilícita de un millón 854 mil litros de gasolina y 580 mil litros de diésel”.
De acuerdo con los documentos gubernamentales, estas personas forman parte de “una estructura mayor con gran poder económico, capaz de corromper, generar impunidad, amedrentar y presionar a autoridades ministeriales, judiciales, denunciantes y testigos”.
En ese contexto, se señala que la FGR investiga a Mefra Fletes por estar vinculada “a una organización criminal que incluso presenta vínculos con grupos delictivos bien establecidos, como son el cártel del Golfo y el CJNG, así como empresas fachadas con documentación aduanal manipulada y en rutas marítimas internacionales, encontrándose relación con la comisión de delitos en materia de hidrocarburos y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.
Esta organización “ha utilizado un esquema bien estructurado para la introducción en territorio nacional, por medio de buques procedentes del extranjero, de grandes cantidades de hidrocarburo, incluso millones de litros que, con la falsificación de documentos aduanales, se hacen pasar por aditivos para aceites lubricantes o resina de policarbonato, entre otras, ingresando a territorio nacional ilegalmente, junto con armas de fuego de grueso calibre que se utilizan para dotar a los grupos criminales de granadas, lanzagranadas y cartuchos”, señala la orden de captura.