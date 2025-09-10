Gustavo Castillo García

Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, libró orden de aprehensión contra ocho integrantes de la empresa Mefra Fletes, entre ellos sus fundadores: Roberto Blanco Cantú, conocido como El señor de los buques, y José René Tijerina Mendoza.

Lo anterior, debido a que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han establecido que la compañía realizaba actividades de huachicol fiscal y tiene conexión con la red delictiva que encabezaban el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, quien ostenta el grado de contralmirante en la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Fundada en 2015 en Guadalajara, Jalisco, Mefra Fletes se dedica al transporte, almacenamiento, venta y distribución de combustible, y según las investigaciones de la FGR también está vinculada a los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la causa penal 216/2025, dentro de la cual se libró orden de arresto contra los accionistas de Mefra Fletes, se señala la relación de esta compañía con el aseguramiento de un buque realizado por autoridades federales en el puerto de Tampico, Tamaulipas, y que puso al descubierto al grupo delictivo que dirigían los hermanos Farías Laguna.

De acuerdo con los documentos del Poder Judicial y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Héctor Manuel Portales Ávila, una de las personas que se ordenó detener, fue aprehendido el pasado 23 de agosto en Tamaulipas, y están pendientes de capturar otros, entre ellos Blanco Cantú y su socio Tijerina Mendoza.

Mefra es señalada en la acusación de la FGR de participar en el tráfico, almacenamiento y comercialización de combustible robado de ductos de Pemex y contrabando de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.