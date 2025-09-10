Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 11

La Secretaría de Marina reportó ayer el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien según la institución murió “durante un ejercicio de práctica de tiro real” en instalaciones de Puerto Peñasco, Sonora.

El capitán Del Ángel se desempeñó como subadministrador de la Aduana de Manzanillo en 2022 y antecedió en el cargo al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció la existencia de una red de corrupción relacionada con el tráfico de huachicol fiscal y fue asesinado en Colima en noviembre de 2024.