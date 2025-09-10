Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 11

Mientras continúan las investigaciones en torno a la red de huachicol fiscal, el gabinete de seguridad y la presidenta Claudia Sheinbaum aclararon que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien presuntamente se suicidó antier en las instalaciones de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, no está vinculado con el caso.

Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también precisó que no se han girado órdenes de aprehensión contra el panista Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California, ni contra el ex senador de Morena Gerardo Novelo.

Tampoco, señaló, hay relación con el asesinato de Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas.

En la mañanera del pueblo, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que, durante la madrugada de ayer, los 14 detenidos por este caso fueron vinculados a proceso.

Sheinbaum ratificó que habrá cero impunidad en las investigaciones y consideró que “el que haya uno, dos o tres elementos involucrados en un lamentable hecho como éste (y se les procese) habla bien de la institución, la fortalece”. En particular por la colaboración de la dependencia con la FGR “para llegar a las últimas consecuencias”.

Sobre el capitán de navío sostuvo que “no hay certeza de que estuvo involucrado en este proceso”, y el fiscal agregó que “es una situación totalmente del orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió”.

Pero esa persona, subrayó, “no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Es un asunto de otra naturaleza”.