César Arellano

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 10

El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez interpuso un recurso de revisión contra el fallo de una jueza federal, quien anuló el juicio de amparo que promovió para que autoridades del Centro Federal de Reinserción Social Número 1 Altiplano, con residencia en Almoloya de Juárez, estado de México, le brindaran atención médica pese a que en abril fue trasladado a un penal federal de Coahuila.

En su demanda, Abarca, a quien autoridades lo relacionan con el cártel Guerreros Unidos y con la desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reclamó la omisión de las autoridades responsables de proporcionar atención médica especializada en gastroenterología, cirugía vascular, nefrología, nutrición, siquiatría, odontología, oncología, endocrinología, medicina interna y traumatología.

No obstante, en mayo pasado, la titular del juzgado segundo de distrito en materia penal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que eran improcedentes los actos reclamados y sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo.

Ya no está en el penal del Altiplano

La juzgadora argumentó que, de acuerdo con las copias certificadas remitidas por el director general del Altiplano el 30 de abril de 2025, el quejoso egresó de dicho centro penitenciario en virtud de que fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social 18 CPS Coahuila.