Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 10
El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez interpuso un recurso de revisión contra el fallo de una jueza federal, quien anuló el juicio de amparo que promovió para que autoridades del Centro Federal de Reinserción Social Número 1 Altiplano, con residencia en Almoloya de Juárez, estado de México, le brindaran atención médica pese a que en abril fue trasladado a un penal federal de Coahuila.
En su demanda, Abarca, a quien autoridades lo relacionan con el cártel Guerreros Unidos y con la desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reclamó la omisión de las autoridades responsables de proporcionar atención médica especializada en gastroenterología, cirugía vascular, nefrología, nutrición, siquiatría, odontología, oncología, endocrinología, medicina interna y traumatología.
No obstante, en mayo pasado, la titular del juzgado segundo de distrito en materia penal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que eran improcedentes los actos reclamados y sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo.
Ya no está en el penal del Altiplano
La juzgadora argumentó que, de acuerdo con las copias certificadas remitidas por el director general del Altiplano el 30 de abril de 2025, el quejoso egresó de dicho centro penitenciario en virtud de que fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social 18 CPS Coahuila.
Por tanto, señaló la togada, la reparación del actuar omisivo de la autoridad responsable de proporcionar atención médica especializada no se ha concretado en la esfera jurídica de José Luis Abarca Velázquez ni se concretará, en virtud de la modificación de su entorno jurídico, derivado de su traslado del Altiplano al penal federal de Coahuila.
Agregó que si bien dichas promociones se recibieron antes de que el ex alcalde de Iguala fuera trasladado, a nada práctico llevaría acordarlas, puesto que, insistió, ya no es posible que se otorgue la atención médica que solicita.
El ex funcionario público impugnó el fallo de la impartidora de justicia, por lo que el caso se turnó a un tribunal colegiado que, en los próximos días, resolverá si confirma, modifica o revoca la decisión de primera instancia.