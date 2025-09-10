Andrea Becerril, Georgina Saldierna, Néstor Jiménez y Jared Laureles

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 10

Por unanimidad, el pleno del Senado nombró ayer a los 13 representantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de entre 40 aspirantes que participaron en el proceso de selección y cuyos perfiles fueron sometidos a una consulta pública.

De los designados, cinco de ellos son familiares de desaparecidos. Se trata de Adela Alvarado Valdés, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Francisco Javier Espinosa Granados y José Andrés Méndez Ñeco, quienes han dedicado los últimos 20 años a buscar a sus hijos, y Diana Gutiérrez Cerqueda a su mamá. Han conformado colectivos con otras personas afectadas también por la desaparición forzada de algún ser querido.

El Consejo Nacional Ciudadano lo integran también cuatro especialistas en la defensa de los derechos humanos. Alejandra Maritza Cartagena es hija de guerrilleros, su padre fue asesinado, al igual que siete miembros más de la familia durante la guerra sucia.

Cartagena se graduó como abogada, es activista y se especializa en casos de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio. Junto con ella fueron nombrados Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita Arce y Ricardo Nava Rueda, expertos en derechos humanos.

Los restantes cuatro nombramientos son para representantes de organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en el tema de desaparición forzada. Se trata de Emmanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Tamez Murguía, Francisco Lugo Silva y Gerardo Jessel Islas Villagómez.