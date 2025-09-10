Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 6

El gobierno de México tiene el objetivo de integrar a más personas al sector financiero, y para lograrlo, desde el próximo año, buscará incorporar a los servicios bancarios a la población mayor a 15 años y a todos los beneficiarios de los programas sociales, indica el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026.

La iniciativa señala que actualmente el gobierno busca garantizar los derechos de acceso a servicios financieros formales para toda la población, así como minimizar la dependencia del uso de efectivo en la dispersión de apoyos sociales, e impulsar el hábito del ahorro, mediante mecanismos seguros y accesibles.

“Estos elementos contribuyen no sólo a la estabilidad individual y familiar, sino también a un crecimiento económico sólido y sostenible en todo el territorio nacional”, considera el documento.