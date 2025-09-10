Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Los recursos que se recauden por el incremento de impuestos a refrescos y tabaco se usarán para un fondo que financiará la atención a las personas que sufren padecimientos ligados con el consumo de esos productos, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera de ayer, a pregunta sobre el incremento de los gravámenes a esas mercancías, aseguró que no se trata de una decisión recaudatoria, sino de salud.

Adelantó que este jueves los integrantes del gabinete de salud acudirán para dar más detalles de esta estrategia y sobre el daño que las bebidas azucaradas ocasionan.

La mandataria presentó algunos de los resultados de una reciente encuesta sobre las razones por las cuales los mexicanos consumen grandes cantidades de refrescos.