Política
Ver día anteriorMiércoles 10 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/El Senado solicitará repetir la cifra de recursos que ejerció el año pasado/
A nterior
S iguiente
 
Paquete Económico 2026
El Senado solicitará repetir la cifra de recursos que ejerció el año pasado
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 4

Aunque el pleno del Senado aprobó solicitar un presupuesto de 5 mil 614 millones de pesos para el próximo año, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la mesa directiva hicieron un ajuste de último momento. Con ello, su petición a la Secretaría de Hacienda quedó en 5 mil 103 millones de pesos, cifra igual a la que se le aprobó para 2025.

El presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, explicó que revisando con las áreas de servicios parlamentarios y administrativos, se tomó la decisión de mandar a la dependencia un presupuesto exactamente igual al del este año.

De esta manera, los órganos directivos senatoriales redujeron en más de 500 millones de pesos su petición de presupuesto respecto a lo que se habían planteado originalmente. Pero será la Cámara de Diputados la que decida si aprueba su propuesta de 5 mil 103 millones de pesos o le aplica un recorte adicional.

De esta última cifra, 5 mil 92 millones se destinarían al gasto corriente de la Cámara alta y 10.9 millones al de inversión.

En el gasto corriente se contemplan 3 mil 259 millones para servicios personales, 866 millones para su operación y 952.6 millones a otros rubros. También se destinarían 14.1 millones de pesos a subsidios.

En diciembre pasado, los diputados recortaron 123 millones de pesos el presupuesto del Senado para 2025, lo que causó la molestia de López Hernández y que quisiera recuperar esos dineros, cancelando “dos negocitos añejos” de la anterior administración de la Cámara encabezada por su correligionario Ricardo Monreal. Ambos coordinadores se confrontaron por esta causa e incluso el tabasqueño dijo que presentaría una demanda ante la Fiscalía Genera de la República por contratos irregulares, pero no volvió a hablar del asunto.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto