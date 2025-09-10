Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 4

Aunque el pleno del Senado aprobó solicitar un presupuesto de 5 mil 614 millones de pesos para el próximo año, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la mesa directiva hicieron un ajuste de último momento. Con ello, su petición a la Secretaría de Hacienda quedó en 5 mil 103 millones de pesos, cifra igual a la que se le aprobó para 2025.

El presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, explicó que revisando con las áreas de servicios parlamentarios y administrativos, se tomó la decisión de mandar a la dependencia un presupuesto exactamente igual al del este año.

De esta manera, los órganos directivos senatoriales redujeron en más de 500 millones de pesos su petición de presupuesto respecto a lo que se habían planteado originalmente. Pero será la Cámara de Diputados la que decida si aprueba su propuesta de 5 mil 103 millones de pesos o le aplica un recorte adicional.