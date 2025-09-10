Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 4
Aunque el pleno del Senado aprobó solicitar un presupuesto de 5 mil 614 millones de pesos para el próximo año, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la mesa directiva hicieron un ajuste de último momento. Con ello, su petición a la Secretaría de Hacienda quedó en 5 mil 103 millones de pesos, cifra igual a la que se le aprobó para 2025.
El presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, explicó que revisando con las áreas de servicios parlamentarios y administrativos, se tomó la decisión de mandar a la dependencia un presupuesto exactamente igual al del este año.
De esta manera, los órganos directivos senatoriales redujeron en más de 500 millones de pesos su petición de presupuesto respecto a lo que se habían planteado originalmente. Pero será la Cámara de Diputados la que decida si aprueba su propuesta de 5 mil 103 millones de pesos o le aplica un recorte adicional.
De esta última cifra, 5 mil 92 millones se destinarían al gasto corriente de la Cámara alta y 10.9 millones al de inversión.
En el gasto corriente se contemplan 3 mil 259 millones para servicios personales, 866 millones para su operación y 952.6 millones a otros rubros. También se destinarían 14.1 millones de pesos a subsidios.
En diciembre pasado, los diputados recortaron 123 millones de pesos el presupuesto del Senado para 2025, lo que causó la molestia de López Hernández y que quisiera recuperar esos dineros, cancelando “dos negocitos añejos” de la anterior administración de la Cámara encabezada por su correligionario Ricardo Monreal. Ambos coordinadores se confrontaron por esta causa e incluso el tabasqueño dijo que presentaría una demanda ante la Fiscalía Genera de la República por contratos irregulares, pero no volvió a hablar del asunto.