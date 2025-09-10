Política
Ver día anteriorMiércoles 10 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Pensiones, el rubro ineludible más gravoso/
A nterior
S iguiente
 
Paquete Económico 2026
Pensiones, el rubro ineludible más gravoso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 3

El próximo año las pensiones absorberán un billón 700 mil millones de pesos, 16.7 por ciento del gasto público, y serán el concepto ineludible más gravoso para el erario.

Este compromiso presupuestal se suma al costo financiero de la deuda, las participaciones y adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas), que en conjunto suman 3 billones 98 mil 974.9 millones de pesos y componen el gasto no programable, es decir, las obligaciones ineludibles.

Hacienda detalló que el pago de intereses de la deuda pública ascenderá a un billón 572.1 mil millones de pesos en 2026, un aumento de 9.4 por ciento respecto a 2025; las participaciones a estados y municipios se estiman en un billón 456 mil millones de pesos, un incremento anual de 5 por ciento, y los Adefas absorberán 70.9 millones de pesos, 49.5 por ciento más.

El margen para modificar estos conceptos es muy limitado, y lo mismo pasa con las pensiones y otros programas sociales llevados a rango constitucional.

Según Hacienda, las pensiones tendrán un incremento real de sólo 0.5 por ciento respecto a 2025, pero aún así son uno de los mayores gastos.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto