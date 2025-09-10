Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 3

El primer Paquete Económico diseñado íntegramente por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contiene en el presupuesto un nuevo anexo transversal para la consolidación de una sociedad de cuidados y anticipa un gasto de 466 mil 674 millones 926 mil 693 pesos para este fin.

De acuerdo con la exposición de motivos, “el gobierno ha establecido como prioridad la creación de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, con el objetivo de transitar hacia una sociedad de cuidados”.

Puntualiza que es urgente “reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados como un componente esencial del desarrollo, permitiendo que más mujeres se integren al mercado laboral en condiciones de igualdad salarial y trato”.