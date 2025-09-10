Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 2

Analistas del sector financiero consideraron positivo que el gobierno de México haya presentado un paquete económico que mantenga la estabilidad y busque dar seguimiento a la consolidación de las finanzas públicas.

No obstante, señalaron, hay varios retos para que se cumplan todos los supuestos presentados el lunes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre todo en materia de ingresos.

El Paquete Económico para el siguiente año estima que la economía crecerá entre 1.8 y 2.8 por ciento; al mismo tiempo, prevé ingresos por 8.7 billones de pesos y un gasto de 10.1 billones; así, propuso un déficit (cuando se gasta más que los ingresos) de 4.1 por ciento del producto interno bruto.

Para BBVA, el banco de mayor presencia entre los que operan en México, un acierto del paquete es que el gobierno haya decidido no modificar las tasas de los impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta (ISR), “dado el efecto económico contractivo de ambos en el corto plazo”.

No obstante, insistió en que “en el mediano plazo será necesaria una reforma fiscal, considerando que las presiones sobre el gasto público continuarán por la ampliación de los programas sociales y el pago de pensiones”.

Para economistas de Banamex, es una buena señal que el gobierno reafirme el compromiso de mantener estable la deuda pública y dar continuidad al proceso de consolidación fiscal que dio inicio este año.

“Consideramos positivo que se reafirme el compromiso de estabilizar la deuda pública tras el incremento acelerado registrado entre 2020 y 2024. El Proyecto de Presupuesto da continuidad al proceso de consolidación fiscal considerando, en parte, incrementos en ingresos mediante eficiencias y otras medidas no tributarias, lo cual también es bienvenido”, dijeron los especialistas en un análisis.