l petrolero Trump canceló 679 millones de dólares de subsidio federal a los puertos que apoyan la industria eólica off shore (bit.ly/4nmEzY3) y se va a la yugular de la energía eólica tanto on como off shore.

Es evidente el choque cosmogónico entre los demócratas Clinton (Bill y Hillary) y la dupla Obama/Biden con su polémica agenda verde/agenda 2030/agenda woke, y la antagonista agenda supremacista blanca de Heritage Foundation Project 2025 (bit.ly/4pllck4) de los republicanos, que condensa la simbiosis ideológica de Reagan/Trump.

ejecutivos de la energía solar “advierten que el ataque de Trump contra las renovables llevará a una crisis energética que elevará los precios de la electricidad (bit.ly/4gftkyp)”.

the New York Times, adicto a la agenda globalista de George Soros, expone los ataques del secretario de Energía, Chris Wright, quien minimiza el cambio climático: “No es creíblemente importante (bit.ly/3VEDEGv)”.

El cambio climatico existe, pero no se debe a la propaganda de la causal antropogénica, sino, desde el punto de vista científico, al déficit solar que los demócratas utilizaron para desmantelar geopolíticamente las pletóricas reservas de hidrocarburos de Rusia.

¿Cómo actuarán en consecuencia los dos “socios” de Estados Unidos en el hipotético “T-MEC ampliado” ante el ataque frontal deTrump contra las energías “renovables” cuando el presidente de Estados Unidos ha sentenciado que “México y Canadá hacen lo que lesdecimos que hagan (bit.ly/4paF8G1)” !Mega-uf!

Dígase lo que se diga, los hidrocarburos han regresado con fuerza con los petroleros Trump y Putin, quienes operan en consecuencia desde su telúrico encuentro en Anchorage, bajo el “espíritu de Alaska”, estado eminentemente petrolero en el Ártico (bit.ly/4njpXIN).

Ya había abordado la sinergia petrolera entre las empresas ExxonMobil de Estados Unidos y la estatal rusa Rosneft (bit.ly/3IcpoSl y bit.ly/4gex5Uy).

Como resultado de la semana futurista de la Cumbre del Grupo de Shanghái en Tianjin/Desfile militar en Pekín/Foro Económico Asiático en Vladivostok (bit.ly/4nrsMI4), se gestaron dos impactantes concreciones de la vertiginosa dinámica geopolítica en curso: 1) La resurrección del concepto RIC (Rusia/India/China) –del ex primer ruso Primakov desde 1998 (sic)– con el retorno espectacular de India empujada a los brazos de China por las “sanciones secundarias” deletéreas de Trump debido a su compra de petróleo ruso (bit.ly/46tKVz4), y 2) Desde el punto de vista geoenergético, el acuerdo del proyecto añejo desde 2006 (sic) de Siberia 2 (bit.ly/41M6fx9): el gasoducto más extenso y voluminoso del planeta que va desde la península Yamal, en el Ártico, pasando por Mongolia, y asegura el abastecimiento de gas a China.