Trump fustiga los “renovables” y Rusia despliega el gasoducto Siberia 2 con China vía Mongolia
l petrolero Trump canceló 679 millones de dólares de subsidio federal a los puertos que apoyan la industria eólica off shore (bit.ly/4nmEzY3) y se va a la yugular de la energía eólica tanto on como off shore.
Es evidente el choque cosmogónico entre los demócratas Clinton (Bill y Hillary) y la dupla Obama/Biden con su polémica agenda verde/agenda 2030/agenda woke, y la antagonista agenda supremacista blanca de Heritage Foundation Project 2025 (bit.ly/4pllck4) de los republicanos, que condensa la simbiosis ideológica de Reagan/Trump.
ejecutivos de la energía solar “advierten que el ataque de Trump contra las renovables llevará a una crisis energética que elevará los precios de la electricidad (bit.ly/4gftkyp)”.
the New York Times, adicto a la agenda globalista de George Soros, expone los ataques del secretario de Energía, Chris Wright, quien minimiza el cambio climático: “No es creíblemente importante (bit.ly/3VEDEGv)”.
El cambio climatico existe, pero no se debe a la propaganda de la causal antropogénica, sino, desde el punto de vista científico, al déficit solar que los demócratas utilizaron para desmantelar geopolíticamente las pletóricas reservas de hidrocarburos de Rusia.
¿Cómo actuarán en consecuencia los dos “socios” de Estados Unidos en el hipotético “T-MEC ampliado” ante el ataque frontal deTrump contra las energías “renovables” cuando el presidente de Estados Unidos ha sentenciado que “México y Canadá hacen lo que lesdecimos que hagan (bit.ly/4paF8G1)” !Mega-uf!
Dígase lo que se diga, los hidrocarburos han regresado con fuerza con los petroleros Trump y Putin, quienes operan en consecuencia desde su telúrico encuentro en Anchorage, bajo el “espíritu de Alaska”, estado eminentemente petrolero en el Ártico (bit.ly/4njpXIN).
Ya había abordado la sinergia petrolera entre las empresas ExxonMobil de Estados Unidos y la estatal rusa Rosneft (bit.ly/3IcpoSl y bit.ly/4gex5Uy).
Como resultado de la semana futurista de la Cumbre del Grupo de Shanghái en Tianjin/Desfile militar en Pekín/Foro Económico Asiático en Vladivostok (bit.ly/4nrsMI4), se gestaron dos impactantes concreciones de la vertiginosa dinámica geopolítica en curso: 1) La resurrección del concepto RIC (Rusia/India/China) –del ex primer ruso Primakov desde 1998 (sic)– con el retorno espectacular de India empujada a los brazos de China por las “sanciones secundarias” deletéreas de Trump debido a su compra de petróleo ruso (bit.ly/46tKVz4), y 2) Desde el punto de vista geoenergético, el acuerdo del proyecto añejo desde 2006 (sic) de Siberia 2 (bit.ly/41M6fx9): el gasoducto más extenso y voluminoso del planeta que va desde la península Yamal, en el Ártico, pasando por Mongolia, y asegura el abastecimiento de gas a China.
La incrustación de India en el icónico G-3 en Tianjin con China y Rusia ¡28 (sic) años más tarde!, así como el tectónico acuerdo Siberia 2, ¡19 (sic) años después!, evidencian la decadencia gradual de Occidente durante más de un cuarto de siglo.
Eran de esperarse las fuertes reacciones de la anglósfera.
India Today conjetura sobre el “ timing curioso (sic) de las protestas en Nepal en las que han muerto 20 personas” que “se produjeron antes del viaje previsto del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli a India (sic) y tras su regreso de China (sic). La vecindad inmediata de India se ha convertido en un campo de juego para diversas fuerzas externas. Aunque las protestas de la generación Z parecen espontáneas, se producen en medio del tira y afloja entre China y Estados Unidos y pueden ser secuestradas (bit.ly/45VmElo)”.
El conductor Jesse Watters, de Fox News, advirtió que “Putin construye un gran gasoducto hacia China. Estará terminado la próxima década y suministrará 15 por ciento de la energía china. Rusia y China estrechan lazos. Alguien tiene que bombardear ese gasoducto, como el Nord Stream (bit.ly/4pgMQyk)”.
Biden ordenó la destrucción del Nord Stream 2. ¿Se atreverá Trump a imitarlo con el Siberia 2? No es la misma coyuntura.
