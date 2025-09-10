Elogia que se promueva la canción política

a canción política es una de las voces de la clase subalterna ante el agobio, el despojo y la rapacidad de la clase dominante. Protesta, contesta, testimonia, propone, reflexiona, fortalece la memoria y la vuelve vigencia. Se involucra con los movimientos sociales, se compromete con ellos, enriquece la toma de conciencia, estimula e impulsa acciones y convicciones en mítines, marchas, huelgas, plantones y más allá; promueve la organización colectiva, conmueve la sensibilidad.

Es una canción que no apela a la sensiblería facilona ni a los sobados y gastados lugares comunes de las melodías mercantiles.

La canción política surge de la conciencia, de una posición ideológica; dice lo que cree y siente que debe decir, es necesaria, no es la letra chatarra que se hace para vender y tirar. Emerge de los pueblos y de los barrios que aman y que luchan, acaba conquistando grandes escenarios y trasciende.

Sus compositores e intérpretes no persiguen el estrellato ni la fama, sino el arraigo popular y el reflejo más veraz de la realidad; en México han estado excluidos de los medios privados de comunicación, por obvias razones.

Por eso cuando el diario La Jornada abre sus páginas, como hace cada vez con mayor frecuencia, y como lo hizo este domingo pasado para que reporteros y articulistas nos acerquen al trabajo de éstos creadores y su presencia pública, nos congratulamos de que esto suceda. Enhorabuena.

Anthar López

Pide a Condusef hacer que Sí Vale cumpla y rembolse cargos

Basada en una cláusula de un contrato que desconozco y con la que se me señala de mal uso de mi tarjeta de vales de despensa, Sí Vale se niega a rembolsarme nueve cobros indebidos por valor de 2 mil 88 pesos por reportarlos como robo tras recibir cargos irregulares justo cuando me di cuenta del hurto de mi cartera y empecé a recibir notificaciones de compras.

Dichos cobros se hicieron de forma consecutiva, en una misma tienda y se autorizaron sin mi NIP, cuestión que la empresa debió detectar para cuidar mi dinero. Ya les probé que inmediatamente después de percatarme del robo, que ocurrió en Soriana Mixcoac el pasado 6 de agosto, marqué varias veces al número de atención de Sí Vale y nadie contestó. Además, extrañamente su aplicación falló y no me permitió desactivar la tarjeta de forma inmediata. Ellos debieron percatarse de que era un uso atípico, porque siempre me piden NIP; si deciden no solicitarlo, que sea bajo su riesgo, no a costa del cliente.

Ma. Magdalena Rogel Nava, trabajadora de La Jornada

Celebra aclaración de reportera sobre actuar del ICBA

Muy pertinente resulta la aclaración de la reportera Dora Villanueva de antier sobre los patéticos esfuerzos del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (ICBA, por sus siglas en inglés) para negar que el Banco Mundial y el Global Tax Program recomienden a los gobiernos aumentar los gravámenes a las bebidas azucaradas para reducir su consumo, entes a los que se suman la OMS y la Federación Mundial de la Obesidad.