▲ El presidente francés encargó a Sébastien Lecornu (en la imagen) lograr presupuesto para 2026 y resolver la crisis política. Foto Ap

Afp y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 28

París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró ayer al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro con el difícil encargo de lograr unos presupuestos para 2026 y resolver la profunda crisis política.

El quinto jefe de gobierno desde 2024 llega al cargo al mismo tiempo que la jornada de protestas impulsadas en las redes sociales bajo el lema “bloqueemos todo” y tres días antes de la revisión de la nota crediticia de Francia.

Macron pidió a Lecornu “consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con el fin de adoptar un presupuesto” y “lograr los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”, indicó el Elíseo en un comunicado.

Sus predecesores, el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou, cayeron precisamente ante el Parlamento en sus respectivos intentos de aprobar unos presupuestos, con nueve meses de diferencia. El último, el lunes.

El mandatario recurre a un hombre de confianza. El político de 39 años ha sido el titular de Defensa durante más de tres años y uno de los pocos rostros de continuidad en el gobierno desde la elección de Macron en 2017.

Pero la tarea se anuncia complicada. Desde el fallido adelanto electoral de 2024, la Asamblea Nacional (cámara baja) está dividida en tres grandes bloques –izquierda, centroderecha y ultraderecha–, y sin mayorías estables.

Las reacciones políticas al nombramiento reflejan la dificultad. “El presidente dispara el último cartucho del macronismo”, escribió la líder ultraderechista, Marine Le Pen, en la red social X.