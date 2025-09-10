▲ El ejército nepalí envió tropas después de que manifestantes incendiaron edificios gubernamentales y residencias de políticos. Autoridades de India ordenaron el cierre de los pasos fronterizos. Foto Afp

Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 28

Katmandú. El primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Oli, renunció ayer al cargo en medio de una creciente violencia en las protestas encabezadas por jóvenes enfurecidos con el bloqueo de varias plataformas de redes sociales, que continuaron a pesar de que el gobierno levantó la medida.

El ejército nepalí envío tropas para restablecer el orden después de que manifestantes incendiaron edificios gubernamentales, comisarías, residencias de políticos, y causaron la muerte de Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhala Nath Khanal (2011), quien falleció luego de que manifestantes la encerraron y prendieron fuego a su vivienda en esta capital.

Las manifestaciones terminaron antier con 22 muertos y más de 500 heridos, durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden, situación que avivó la indignación.

Las denominadas protestas de la Generación Z comenzaron tras la prohibición gubernamental de plataformas como Facebook, X y YouTube, porque que las empresas no se habían registrado ni sometido a su supervisión, pero se expandieron atizadas por la furia de muchos jóvenes debido a su falta de acceso al empleo, frente al lujoso estilo de vida de los hijos de los políticos, a quienes llaman “hijos de nepotismo”.

“Estoy aquí para protestar por la enorme corrupción en nuestro país”, expresó el estudiante Bishnu Thapa Chetri. “El país se ha deteriorado tanto que, para nosotros los jóvenes, no hay razones para quedarnos en el país”, añadió.

El palacio de gobierno fue quemado anoche por manifestantes, informó RT, y seguía ardiendo al cierre de esta edición sin que se haya intentado apagar el fuego, que consumió todo el mobiliario y los documentos gubernamentales.