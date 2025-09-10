▲ Un dron de la fuerza aérea estadunidense se prepara para despegar en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla, en Puerto Rico. Analistas indican que la isla es un lugar estratégico para lanzar una acción militar contra Venezuela. Foto Ap

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 27

Washington. El gobierno de Donald Trump está sentando las bases para acciones militares adicionales contra Venezuela, mientras que algunos legisladores, expertos dentro y fuera del Pentágono y analistas afirman que la decisión de asesinar a 11 personas en una lancha cerca de las costas venezolanas fue una violacion de la ley estadunidense y el derecho internacional.

Además de desplegar ocho naves de guerra, aeronaves de vigilancia y un submarino en el Caribe cerca de Venezuela con la misión oficial de combatir el narcoterrorismo, autorizado por una orden aún secreta firmada por el presidente Donald Trump en julio, ahora el Pentágono colocó 10 aviones caza F-35 en Puerto Rico a fines de la semana pasada. Un grupo de las naves con capacidad anfibia transporta 4 mil 500 marineros, y otra nave tiene una fuerza de expedición con dos mil 200 marines.

Una y otra vez, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono han reiterado que tienen todo el derecho de usar fuerza letal contra lo que ahora han etiquetado como narcoterroristas. Más aún, en respuesta a si el gobierno de Trump está contemplando atacar al gobierno de Venezuela, el mandatario señaló: “el mundo sabrá pronto”.

“El gobierno de Trump está evaluando opciones militares adicionales contra Venezuela si el régimen de Nicolás Maduro no intensifica su presión sobre cárteles de droga”, comentaron fuentes militares estadunidenses a los reporteros Ken Klipperstein y Bill Arkin esta semana. “Deshabilitar un campo aéreo militar es considerado como una de las operaciones de riesgo más bajo que se podria llevar a cabo si es que se decide atacar Venezuela”, agregaron las fuentes castrenses.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Levitt, reiteró ayer que el gobierno venezolano está traficando drogas ilícitas letales a Estados Unidos, pero rehusó aclarar el comentario que realizó Trump el domingo de que el mundo se enterará próximamente sobre si se lanzarán mayores acciones militares. La vocera había aclarado antes que la línea oficial es que “el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel de narco-terror”.

Washington, sin fuerza militar para invasión

Estados Unidos no cuenta con suficientes fuerzas militares en la región para lanzar una invasión plena de Venezuela, opina Ryan Berg del Center for Strategic and International Studies en Washington, pero puntualiza que “aún hay muchas opciones” para diversos tipos de acción castrense. Señaló que Puerto Rico, isla que el secretario de Defensa Pete Hegseth visitó el lunes, es el lugar más obvio y cercano a Caracas para preparar una acción de ese tipo.

Todas estas amenazas después del ataque contra la lancha en aguas internacionales están provocando alarma incluso dentro del gobierno en Washington.

“Estados Unidos ahora está atacando directamente a civiles. Narcotraficantes pueden ser criminales, pero no son combatientes”, comentó un oficial militar de alto rango del Departamento de Defensa al medio de investigación The Intercept.

Después de una semana, el gobierno estadunidense aun no ha presentado pruebas en público de que las 11 personas en la lancha destruida por Estados Unidos eran narcotraficantes.