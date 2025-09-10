Ap

Miércoles 10 de septiembre de 2025

Brasilia. El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra un paso más cerca de ser declarado culpable de intentar un golpe de Estado, después de que dos jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron ayer a favor de señalarlo como responsable de intentar aferrarse ilegalmente al poder.

Para que sea declarado culpable, se requiere que al menos tres de los cinco jueces que sopesan el caso de Bolsonaro apoyen el veredicto, en un proceso que puede durar varios días.

Dos jueces votaron a favor de declararlo culpable antes de que se suspendieran los procedimientos de la jornada. Tres más deben emitir sus sufragios.

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso y es considerado un adversario por los seguidores de Bolsonaro, afirmó que el político de extrema derecha que gobernó Brasil entre 2019 y 2022 encabezó un complot golpista y una organización criminal, por lo que votó a favor de declararlo culpable.

“No podemos olvidar que poco a poco Brasil casi regresó a una dictadura que duró 20 años”, declaró De Moraes, en referencia al régimen militar del país entre 1964 y 1985. “Eso fue debido a una organización criminal construida por un grupo político que no sabe perder elecciones”, enfatizó.

El segundo voto a favor

El juez Flávio Dino también votó a favor de declarar culpable a Bolsonaro. Luego se suspendieron los procedimientos. Hay sesiones del tribunal programadas todos los días de esta semana hasta el viernes.

Mientras De Moraes habló, Dino y otra jueza, Cármen Lúcia, asentían con la cabeza. Pero el juez Luiz Fux aclaró a De Moraes que planeaba discrepar con partes de su fallo.