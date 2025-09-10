Mundo
Ver día anteriorMiércoles 10 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Sheinbaum reitera apoyo al depuesto presidente de Perú/
A nterior
S iguiente
 
Sheinbaum reitera apoyo al depuesto presidente de Perú
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 26

Al minimizar que en el Congreso de Perú avanza una propuesta para declararla persona non grata por su solidaridad con el mandatario depuesto de ese país, Pedro Castillo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “no importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”.

La jefa del Ejecutivo indicó que su postura “no es una agresión. Recibí (la semana pasada en Palacio Nacional) al abogado del presidente Pedro Castillo (Guido Croxatto) que, desde nuestro punto de vista, vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice”.

Señaló que es una política que viene desde el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. “En este caso, como en el de Ecuador, de romper relaciones por la invasión que sufrió nuestra embajada en Quito, nosotros mantenemos el mismo criterio”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto