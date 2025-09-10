Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 26
Al minimizar que en el Congreso de Perú avanza una propuesta para declararla persona non grata por su solidaridad con el mandatario depuesto de ese país, Pedro Castillo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “no importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”.
La jefa del Ejecutivo indicó que su postura “no es una agresión. Recibí (la semana pasada en Palacio Nacional) al abogado del presidente Pedro Castillo (Guido Croxatto) que, desde nuestro punto de vista, vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice”.
Señaló que es una política que viene desde el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. “En este caso, como en el de Ecuador, de romper relaciones por la invasión que sufrió nuestra embajada en Quito, nosotros mantenemos el mismo criterio”.