Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 26

Al minimizar que en el Congreso de Perú avanza una propuesta para declararla persona non grata por su solidaridad con el mandatario depuesto de ese país, Pedro Castillo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “no importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”.

La jefa del Ejecutivo indicó que su postura “no es una agresión. Recibí (la semana pasada en Palacio Nacional) al abogado del presidente Pedro Castillo (Guido Croxatto) que, desde nuestro punto de vista, vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice”.