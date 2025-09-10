De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 25

Un segundo barco de la Global Sumud Flotilla (GSF) fue atacado ayer por un dron mientras se encontraba atrancado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, denunció la misión en su canal de Telegram. Los pasajeros y tripulantes se encuentran sanos y salvos.

La embarcación The Alma, que navega bajo bandera británica, sufrió daños por un incendio en la cubierta superior.

La GSF confirmó que el fuego fue controlado. “Actualmente se lleva a cabo una investigación y cuando haya más información disponible, será comunicada de inmediato”, detalló el mensaje.

La misión humanitaria acusó que se trata de “un intento orquestado para distraer y sabotear nuestra misión”.

El incidente se produjo un día después de que los activistas reclamaron que la embarcación Family Boat fue golpeado por un aparato similar en la misma zona de Túnez.

Los periodistas de la Afp presentes en el lugar pudieron ver un barco a lo lejos rodeado de botes de las fuerzas del orden locales.

Se oían sirenas y decenas de activistas se manifestaron brevemente en la playa del puerto para protestar contra el presunto ataque.