El viaje sigue adelante con determinación: activistas
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 25
Un segundo barco de la Global Sumud Flotilla (GSF) fue atacado ayer por un dron mientras se encontraba atrancado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, denunció la misión en su canal de Telegram. Los pasajeros y tripulantes se encuentran sanos y salvos.
La embarcación The Alma, que navega bajo bandera británica, sufrió daños por un incendio en la cubierta superior.
La GSF confirmó que el fuego fue controlado. “Actualmente se lleva a cabo una investigación y cuando haya más información disponible, será comunicada de inmediato”, detalló el mensaje.
La misión humanitaria acusó que se trata de “un intento orquestado para distraer y sabotear nuestra misión”.
El incidente se produjo un día después de que los activistas reclamaron que la embarcación Family Boat fue golpeado por un aparato similar en la misma zona de Túnez.
Los periodistas de la Afp presentes en el lugar pudieron ver un barco a lo lejos rodeado de botes de las fuerzas del orden locales.
Se oían sirenas y decenas de activistas se manifestaron brevemente en la playa del puerto para protestar contra el presunto ataque.
“Segunda noche, segundo ataque con un dron”, declaró Melanie Schweizer, una de las coordinadoras del grupo.
Por su parte, la cantante egipcio-italiana Leila Hegazy, miembro de la tripulación del barco alcanzado, describió el ataque en un video compartido en sus redes sociales.
“Escuchamos a alguien gritar: ‘¡dron!’, y corrimos adentro y nos pusimos nuestros chalecos salvavidas”, detalló Hegazy.
“Esperamos que esto no sea algo que ocurra todas las noches, porque están cometiendo muchos juegos”, reclamó la tripulante.
El comité directivo de GSF celebró una conferencia de prensa en Túnez para discutir su misión después del primer ataque con drones el lunes, reportó la cadena qatarí Al Jazeera.
”Nuestro viaje pacífico para romper el ilegal asedio israelí a Gaza, y expresar una solidaridad firme con su pueblo sigue adelante con determinación y compromiso”, sentenció la GSF.
La flotilla tiene previsto reanudar su viaje hoy.