▲ Palestinos huyen al sur ante la inminente ofensiva terrestre israelí en la franja. Foto Xinhua

Reuters, Ap, Europa Press y Xinhua

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 25

El Cairo. El ejército israelí ordenó ayer por primera vez una evacuación completa de la ciudad de Gaza, previo a su gran ofensiva terrestre, y advirtió que actuará con “mayor contundencia” militar si Hamas no libera a los rehenes que aún tiene en su poder. Sin embargo, los residentes del enclave se “niegan a huir” una vez más porque consideran que no existen lugares seguros, informaron las autoridades de la franja.

Las Fuerzas de Defensa de Israel ordenaron el traslado de toda la población de la ciudad, 1.2 millones –y no de secciones específicas como hacían antes– a la “zona humanitaria” de Al Mawasi, en Jan Yunis.

La “teórica zona humanitaria” no sería tal, según Philippe Lazzarini, director de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa), quien reiteró que “no hay ningún lugar seguro” en el enclave, que está siendo “arrasado” y “reducido a un páramo”.

A casi dos años de guerra, más de 64 mil 600 palestinos han muerto, 39 asesinados durante los ataques de las pasadas 24 horas, mientras la cifra de fallecidos por hambre y desnutrición llegó ayer a 399 personas.

“Un huracán sin precedente azotó Gaza ayer”, escribió anoche el ministro israelí de Defensa, Israel Katz en X, y publicó un video del colapso de la torre al Ruya en el prestigioso barrio Rimal, el lunes.

“Treinta edificios terroristas de varias plantas fueron atacados y destruidos, y decenas de objetivos más fueron bombardeados y demolidos para frustrar la infraestructura de observación y allanar el camino para las fuerzas terrestres”, informó The Times of Israel.