Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 24

Washington. El presidente Donald Trump aseveró ayer que el bombardeo a Qatar fue “una decisión del primer ministro (Benjamin) Netanyahu, no mía”, lo cual “no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, en una publicación en su plataforma Truth Social, en la que calificó al país árabe de “aliado de Estados Unidos”.

El magnate ofreció garantías a Doha de que un ataque de esta naturaleza “no se volverá a repetir en su territorio”, y defendió que “eliminar a Hamas es un objetivo loable”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump ordenó a su asesor Steve Witkoff advertir a Qatar que se acercaba el ataque, pero Doha contradijo esos comentarios, y sostuvo que las versiones de que recibió un aviso antes del bombardeo eran falsas y que el funcionario estadunidense llamó cuando ya se escuchaban explosiones en la capital.

El jefe de la Casa Blanca señaló en sus redes que notificó a las autoridades cataríes a través de Witkoff, cuando supo que el ejército israelí atacaría la residencia en la que se encontraban los líderes de Hamas, pero fue “demasiado tarde para detenerlo”.