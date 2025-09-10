▲ El ataque fue ejecutado en el barrio diplomático de Doha, en edificios que albergaban al ala política de Hamas. Foto Afp

Dubái. Israel lanzó ayer un ataque aéreo contra líderes de Hamas en Doha, la capital de Qatar, pero el movimiento islamita palestino indicó que su “liderazgo sobrevivió” a los bombardeos y que Tel Aviv fracasó en su intento de asesinar a los miembros de su delegación en la ciudad catarí.

Qatar se reserva el derecho de responder a Tel Aviv y que no tolerará ninguna violación a su soberanía, afirmó en conferencia de prensa el primer ministro, jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani. Añadió que tras el ataque, su país canceló la mediación que llevaba a cabo para alcanzar un alto el fuego y un acuerdo sobre rehenes entre Hamas e Israel.

“Hemos hecho todo lo posible para asegurar el éxito de las negociaciones para el alto el fuego en la franja de Gaza, pero actualmente la propuesta de tregua se ha visto socavada por Israel. Tras el ataque de hoy (martes), ningún acuerdo sigue vigente”, declaró Abdulrahman al Thani a Al Jazeera.

Llamó a la comunidad internacional a tomar medidas para “detener la locura de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu”, quien, en su opinión, “lleva a la región a una situación que no puede ser corregida”.

El emir aseguró que Qatar “tomará todas las medidas necesarias para proteger su seguridad y preservar su soberanía, y mantendrá su postura constructiva de apoyo a sus hermanos en Palestina y a favor de una solución justa de este problema”, agregó la oficina del líder catarí.

Qatar es un aliado clave del gobierno de Washington y ha fungido como mediador junto con Estados Unidos y de Egipto en el conflicto entre Israel y el movimiento de liberación palestino, al albergar distintas rondas de conversaciones.

Es la primera vez que Israel bombardea Qatar, país que alberga al mayor centro militar estadunidense de la región, la base Al Udeid.

Tel Aviv justificó la operación contra Hamas en Doha, como una respuesta al atentado en Jerusalén del lunes, reivindicado por las Brigadas Al Qassam, el brazo armado del movimiento palestino, en el que murieron seis israelíes durante un tiroteo en una parada de autobús.

Suhail al Hindi, miembro del buró político de Hamas, aseguró a la cadena de televisión Al Jazeera, que la cúpula del grupo “sobrevivió al cobarde intento de asesinato”, a pesar de los informes contradictorios de otros medios locales, como el diario Al Hadath, que reportaron la muerte de los principales líderes negociadores del movimiento palestino, publicó Russia Today.