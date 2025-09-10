Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 31

Saltillo, Coah., La mina de la empresa Drumak, en el municipio de Sabinas, donde el lunes ocho trabajadores –no 16 como se informó al principio– quedaron atrapados seis horas tras precipitarse el carro de acero en que eran llevados a la superficie al terminar la jornada laboral, funcionaba pese a tener sellos de restricción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Nadie salió lesionado, ahí estuvimos todos en la plancha (explanada del yacimiento) de las 16 a las 22 horas esperando a que llegaran por nosotros”, relató un obrero.

Explicó que el malacate o cable de acero que jalaba el carro se rompió y el vehículo se precipitó más de 100 metros hasta detenerse en la plancha de la excavación, de donde las cuadrillas de mineros salen a los túneles internos para extraer el carbón.

El rescate dejó al descubierto la omisión oficial en la zona carbonífera, pues el yacimiento opera en una zona prohibida para la explotación y carece de salida de emergencia.

Hace unas semanas, la STPS colocó sellos en la mina y aún así seguía funcionando.

Cristina Auerbach Benavides, vocera de la Organización Familia Pasta de Conchos, dijo que este percance evidenció la falta de supervisión federal efectiva.

La Federación clausuró ayer de manera definitiva el pozo y anunció una investigación contra el propietario, Francisco Javier Arizpe González, a quien trabajadores y activistas señalaron de reincidir en violaciones a la norma laboral.