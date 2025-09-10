Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 31
El gobierno federal dio el banderazo de salida a la construcción del primer tramo del llamado Tren del Norte, que irá de la Ciudad de México a Nuevo Laredo a lo largo de mil 200 kilómetros.
Ayer, desde el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, funcionarios de los tres niveles de gobierno y representantes de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), la empresa constructora, comenzaron las obras del ramal Saltillo-Nuevo Laredo, que se extenderá por 396 kilómetros.
Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se hizo un video enlace hasta el sitio donde arrancó la construcción de esta nueva línea ferroviaria en el poblado Unión San Javier.
“Hoy damos el banderazo de salida de la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo”, señaló la mandataria desde Palacio Nacional. Mientras el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, dijo que con esto se cumple el compromiso de la construcción del Tren del Norte.
Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, detalló que el tramo Saltillo-Nuevo Laredo constará de cua-tro frentes de trabajo. El primero, donde arrancaron ayer las obras, tendrá 105 kilómetros, y es el Unión San Javier-Arroyo El Sauz, donde el tren de pasajeros se construirá a lado de la vía ya existente de carga.
“Calculamos un viaducto, 15 pasos vehiculares, uno superior vehicular, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje. Los empleos directos ya se están generando, son 4 mil 744 y 14 mil 676 indirectos (…), y se viajará a velocidades máximas de 160 a 200 kilómetros por hora”, señaló el funcionario.
Refirió que se estima beneficiar al año a siete millones de pasajeros que podrán viajar, entre otros puntos, de Saltillo a la zona metropolitana de Monterrey, “que es una conexión cotidiana”, pero también de la capital de Nuevo León a Nuevo Laredo. Conectará Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
El gobernador neoleonés Samuel García dijo que para este proyecto la Presidenta tiene el apoyo de la gente de su estado, pues traerá empleo y derrama económica, además de beneficiar la movilidad. “Es un tren que esperado por mucho tiempo”.