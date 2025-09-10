Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 31

El gobierno federal dio el banderazo de salida a la construcción del primer tramo del llamado Tren del Norte, que irá de la Ciudad de México a Nuevo Laredo a lo largo de mil 200 kilómetros.

Ayer, desde el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, funcionarios de los tres niveles de gobierno y representantes de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), la empresa constructora, comenzaron las obras del ramal Saltillo-Nuevo Laredo, que se extenderá por 396 kilómetros.

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se hizo un video enlace hasta el sitio donde arrancó la construcción de esta nueva línea ferroviaria en el poblado Unión San Javier.

“Hoy damos el banderazo de salida de la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo”, señaló la mandataria desde Palacio Nacional. Mientras el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, dijo que con esto se cumple el compromiso de la construcción del Tren del Norte.

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, detalló que el tramo Saltillo-Nuevo Laredo constará de cua-tro frentes de trabajo. El primero, donde arrancaron ayer las obras, tendrá 105 kilómetros, y es el Unión San Javier-Arroyo El Sauz, donde el tren de pasajeros se construirá a lado de la vía ya existente de carga.